El delantero argentino es pretendido por el equipo español, pero no es una negociación sencilla. Qué opina Manchester City ante su posible salida.

Los rumores posicionan a Julián Álvarez como opción para llegar a Atlético de Madrid en este mercado. Sin embargo, no es una negociación sencilla para las dos partes debido a las pretensiones de Manchester City. Por esto, el conjunto español apunta a otras opciones, lo que no quita que sigan pensando en la llegada del ex River.

Atlético de Madrid quiere reforzar su ataque, sobre todo ante la reciente salida de Álvaro Morata. Cuando se confirmó su salida al AC Milan, apareció Julián Álvarez como opción de fichaje. Desde Argentina confirmaron que hay negociaciones para su llegada en este mercado.

No obstante, la llegada de Araña no es sencilla y hasta podría convertirse en una de las novelas del mercado europeo durante las próximas semanas. Es que desde el Atleti especulan con que esta negociación puede dar para largo por el acuerdo con el jugador, pero principalmente por la postura de Manchester City.

El primer ofrecimiento que surgió desde el Metropolitano por Álvarez se trataba de un préstamo con opción u obligación a compra. No se hizo de manera formal, pero se trató de un primer intento por conocer las pretensiones de Manchester City, que pretende sólo una venta.

Manchester City sólo dejará irse a Julián Álvarez mediante una venta

Julián Álvarez pretende más protagonismo en un equipo con grandes aspiraciones. Sabe que la presencia de Erling Haaland en el plantel de Manchester City le impide jugar en esa posición de centrodelantero donde sí brilla en la Selección Argentina, donde logró el título de la Copa América 2024.

Erling Haaland y Julián Álvarez, delanteros de Manchester City (Getty Images).

Los Citizens sólo lo dejarán salir mediante una transferencia y en donde esperan sacar una buena suma de dinero, que les permitiría buscar un buen reemplazante (y ya suenan nombres como Dani Olmo).

Ante esto, Atlético de Madrid prioriza otras opciones. Lo de Julián Álvarez se trata de “un sueño”, tal como apuntan en El Larguero (Cadena SER) y Mundo Deportivo. La idea es que la llegada del ex River les dé un salto de calidad, pero también le apuntan a otros centrodelanteros más fijos.

Atlético de Madrid y la lista de delanteros que pretende

Hay un delantero que es prioridad para Atlético de Madrid y buscan negociarlo. Según el diario AS y Mundo Deportivo, Artem Dovbyk es el ‘9’ que quieren para reemplazar a Morata. Ya hubo una primera oferta de 25 millones de euros, que desde Girona consideraron insuficiente, ya que pretenden, al menos, 35.

Artem Dovbyk, delantero del Girona (IMAGO / Pressinphoto).

Por detrás suenan nombres como Viktor Gyokeres, figura del Sporting CP, y Alexander Sorloth del Villarreal. El primer tiene una cláusula de 100 millones de euros, lo que hace imposible su fichaje, pero el segundo, podría salir por una cifra de 38 millones de euros, aunque lo negocia Roma.

Se espera que Diego Simeone apure la contratación de un jugador en la posición que dejó Morata. El plan Julián Álvarez va para largo y dependerá también de lo que invierta Atlético de Madrid en el otro delantero. Tema a seguir.