San Lorenzo no pudo llegar a un acuerdo por la continuidad de Augusto Batalla, cuyo préstamo en el club finaliza el 31 de diciembre y deberá regresar a River, club dueño de su ficha, donde Martín Demichelis no tiene intenciones de contar con él en 2024. Siendo ese el panorama para el arquero, se están evaluando las mejores opciones y el interés del Granada español es el más seductor para las partes.

La llegada del arquero argentino podría resolverse en los próximos días, ya que según el portal español Estadio Deportivo es el gran favorito de una lista con otros dos candidatos elaborada por el entrenador Alexander Medina para terminar con el gran déficit que ha tenido el equipo en la primera mitad de la temporada, pues es el segundo más goleado de La Liga, con 40 tantos recibidos y un promedio de más de dos por partido.

Uno de los competidores de Batalla en ese sentido es David Ospina, experimentado arquero colombiano de 35 años que actualmente se encuentra en Al Nassr y que lleva 16 años siendo parte de la Selección de su país, aunque ha disputado un solo encuentro allí en todo 2023. El otro es Julen Agirrezabala, del Athletic Bilabao.

Hoy por hoy, el principal competidor que tiene Granada en su búsqueda de cerrar el arribo del arquero que tuvo dos muy buenos años en San Lorenzo es Estudiantes de La Plata, equipo que está buscando al reemplazo de Mariano Andújar, quien tras la conquista de la Copa Argentina confirmó que no continuará en el club. Sin embargo, el deseo de Batalla de emigrar al fútbol europeo le da a la directiva del club español una ventaja que no piensa desaprovechar.

El propio Cacique Medina reconoció en la última conferencia de prensa que se está trabajando intensamente en la búsqueda de refuerzos. “Nosotros estamos mirando en el mercado todas las posiciones. Estamos trabajando para tratar de incorporar en todas las posiciones y el director deportivo también está en eso. Vamos a ver las opciones que pueden estar encima de la mesa para poder incorporar”, señaló.

Y agregó: “Estamos en búsqueda de que se puedan cerrar rápidamente. Obviamente, nombres propios no me gusta hablar públicamente cuando todavía no hablamos con los involucrados, ni respecto a los que pueden llegar ni los que pueden salir. Obviamente, habrá fichajes y otros que van a tener que salir del club”.

River a la espera de ofertas por Batalla

Hasta el momento, las opciones de Granada y Estudiantes de La Plata no han trascendido la frontera del interés y los sondeos, por lo que será clave esperar a ver cuál será el primero de los dos clubes en hacer llegar a River una oferta formal por Augusto Batalla.

Si se tiene en cuenta otra apreciación reciente de Alexander Medina, el club español podría hacerlo esta misma semana dada la urgencia que existe por comenzar a cerrar la llegada de refuerzos. “Trabajamos para que en los próximos días podamos ir incorporando jugadores para que esta plantilla tenga una competitividad interna mayor y que se respire un aire nuevo, una energía positiva con los fichajes que podamos traer”, señaló el DT.

Los números de Batalla en San Lorenzo

Augusto Batalla viene de despacharse con 70 partidos oficiales en San Lorenzo de Almagro, en los cuales solamente recibió 42 anotaciones.

¿Cuánto pide River?

Para desprenderse definitivamente de los servicios de Augusto Batalla, el equipo Millonario solicita una suma aproximada a los 2.000.000 de dólares.