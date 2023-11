Gareth Bale es una de las glorias de la era reciente del Real Madrid, pero su relación de amor-odio con el club, los fanáticos y la prensa española sigue siendo una realidad. Y las nuevas declaraciones del galés no han caído bien en el Real Madrid, aunque aprovechó para dejarle un consejo a Jude Bellingham, la nueva estrella británica de los merengues.

Bale, que ahora se dedica al golf y regresó al Reino Unido la pasada semana para seguir compitiendo, aprovechó y pasó por el programa A League of Their Own, de la cadena Sky. Allí habló sobre su paso en Real Madrid y le recomendó a Bellingham que “juegue el juego en Real Madrid” si no quiere ser duramente criticado por la prensa.

“Tiene que jugar el juego en Real Madrid, porque si no eres ‘una marioneta’ para la prensa, recibirás muchas críticas. Muchos de los Galácticos hacen lo que la prensa quiere, ellos juegan su juego. Es probablemente el por qué tuve semejante caída allí”, reconoció Bale, que atribuyó su desapego con los fanáticos a lo que los medios decían de él tras negarse a ‘jugar su juego’.

“Yo no quería [jugar el juego de la prensa], yo sólo quería jugar al fútbol e irme a casa. Eso hizo todo más difícil, e hizo que la prensa me ataque un poco más”, agregó Gareth. “Mi consejo sería habla con la prensa, juega el juego del Real Madrid fuera de la cancha y trata de hacerlo en español”, comentó Bale para cerrar el tema.

El impacto de Bellingham en el Real Madrid

El Real Madrid pagó más de 100 millones de euros por Jude Bellingham justo después de que este se quede con el premio a futbolista del año en la Bundesliga. Lo que parecía un joven volante inglés que destacó en Alemania con el Borussia Dortmund rápidamente se transformó en la estrella Merengue.

Desde su llegada, Bellingham se encargó de superar todas las expectativas y lleva 10 goles en 11 partidos jugados en LALIGA EA SPORTS. Además, suma otros tres tantos en Champions League para un total de 13 goles y 3 asistencias en 14 encuentros disputados con la camiseta de Los Blancos, incluido un doblete en El Clásico ante Barcelona.

Gareth Bale hizo historia en Madrid

Gareth Bale es, a falta de que lo de Bellingham se mantenga durante el tiempo, la última gran estrella británica en triunfar con la camiseta del Real Madrid. Con Los Blancos Bale conquistó cinco Champions League y sus respectivos cinco Mundiales de Clubes, así como tres Supercopas de Europa.

Esto se complementó a nivel local con tres títulos de LALIGA, una Copa del Rey y una Supercopa de España. En total, Bale jugó 258 partidos con el Real Madrid, anotó 106 goles y repartió 67 asistencias, y fue parte de la mítica ‘BBC’ (Bale-Benzema-Cristiano), una de las delanteras que marcaron historia en el club merengue.

Bale ninguneó al Madrid y destacó al Tottenham

No obstante y a pesar de haber tenido un paso histórico como Galáctico, reconoció al Tottenham como el mejor club en el que ha jugado durante su carrera, dejando de lado al Real Madrid. “Disfrute mucho el estar en Tottenham y en jugar allí. El club es muy especial para mi, es el mejor club en el que he estado”, declaró Bale.

También se refirió a su regreso al club londinense tras su paso por el Real Madrid. “Mi idea era volver frente a una casa llena en este increíble estadio, pero no estaba destinado a ser”, destacó Bale, quien regresó al Tottenham en medio de la pandemia por el COVID-19, por lo que los estadios estaban vacíos.

“Ame mi tiempo aquí, y puede que no haya tenido un impacto tan grande como la primera vez, lo cual sabía que iba a ser así debido a mi edad”, concluyó.

Bale fichó con apenas 18 años por el Tottenham, tras debutar en el Southampthon con 16. Con los Spurs fue parte del plantel que ganó el último título en la historia del club, la FA Cup 2008.

En su primer período con el Tottenham (2007-2013) Bale disputó 202 partidos, y anotó 55 goles, a la vez que mutó su juego y posición desde un tímido lateral izquierdo a un goleador implacable que se movía por todo el frente de ataque.

Bale regresó a los Spurs en una cesión desde el Real Madrid en 2020; ya como centrodelantero junto a Harry Kane, Bale jugó otros 34 partidos con los Lillywhites. En esos encuentros convirtió 16 goles y marcó en todas las competiciones en las que jugó con el Tottenham.