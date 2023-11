Alarmas prendidas desde anoche en un Real Madrid que espera por Eduardo Camavinga. El volante dejaba la concentración de Francia tras un choque con Ousmane Dembelé donde su rodilla se llevó la peor parte. Desde la Galia dan un primer diagnóstico de la situación mientras se espera por más pruebas en las próximas horas. Carlo Ancelotti, con hasta 8 bajas para lo que viene en un conjunto blanco con lesionados en todas las líneas. ¿Y ahora?

“Eduardo Camavinga, que tuvo que interrumpir la sesión de entrenamiento del miércoles, se sometió por la tarde a una exploración…Sufre un esguince en la rodilla derecha. Hoy ha sido dado a disposición de su club”, palabras oficiales de la Federación Francesa de Fútbol horas atrás. Real Madrid le espera en Valdebebas para hacer más pruebas mientras los tiempos apuntan a una lesión de 8 semanas para el galo. Es el mejor de los pronósticos.

AS indica que este es el último de los diagnósticos. No solo por qué hay que esperar algunas horas para saber realmente en que estado se encuentra la zona por medio de pruebas que solo pueden darse cuando la zona no está inflamada, sino por encima de todo por las dudas del conjunto merengue alrededor del dictamen hecho por Le Bleus. Ancelotti se queda sin una pieza clave y en su mejor momento. Antes de un mes, imposible recuperarle.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Ousmane Dembelé chocaba con Camavinga, este caía al suelo con gritos de dolor y tenía que abandonar la concentración. Pudo dejar el césped por sus propios medios (buen indicio), pero los temores a una rotura total de ligamentos como el cruzado aparecían en el aire. Recordemos que en Real Madrid ya han sufrido esto pilares como Eder Militao o Thibaut Courtois. Hoy habrá nueva resonancia magnética en Valdebebas. La mala racha del club blanco en cuanto a bajas se refiere no se detiene.

Gibraltar y Grecia eran los duelos para el galo con Francia. Camavinga estaba convocado para el final de unas Eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Naciones donde Le Bleus ya se encuentran clasificados. Didier Deschamps ha llamado a Khéphren Thuram del Niza como reemplazo del volante del Real Madrid. Se cruzan los dedos por Valdebebas. Si todo es positivo, Eduardo no vuelve hasta el 2024. No peligra la Eurocopa.

Los lesionados de Real Madrid

Ahora mismo Ancelotti se encuentra al límite. No puede contar a 16 de noviembre con pilares como: Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Courtois, Arda Guler, Kepa, Militao y ahora Eduardo Camavinga. Ocho lesiones para un equipo que vuelve a la actividad en Cádiz el próximo fin de semana. Se lucha para contar con el inglés en la Tacita de Plata.

Lo que se perderá Camavinga

Hablamos de partidos de LaLiga, Champions y tal vez, Supercopa de España. Camavinga no dirá presente como mínimo ante: Cádiz, Napoli, Granada, Betis, Unión Berlín, Villarreal, Alavés, Mallorca, Atlético de Madrid (semifinales Supercopa) y tal vez la final de dicho certamen. Hoy o mañana llega el comunicado de la casa blanca para esclarecer todo.