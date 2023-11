Es la figura de un equipo hecho a su medida, el goleador de LaLiga y el inesperado héroe de una temporada donde sin ‘9’ de referencia, sus goles han marcado el camino a seguir. Real Madrid recupera a un Jude Bellingham que no jugará con Inglaterra en la Fecha FIFA y que ya piensa en el regreso al césped. La lesión sufrida ante Rayo Vallecano recordemos, no le dejó participar en los duelos ante Sporting Braga y Valencia.

“Una actualización desde St. George’s Park, ya que Bellingham y Levi Colwill regresan a sus clubes para continuar con su rehabilitación. Recuperaos bien, muchachos”, palabras de la FA para anunciar como el inglés salía de la convocatoria de Inglaterra para los duelos ante Malta y Macedonia del Norte por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa del 2024. Real Madrid recupera a un Jude Bellingham que no jugará con Inglaterra en la Fecha FIFA y que ya piensa en el regreso al césped. La lesión sufrida ante Rayo Vallecano recordemos, no le dejó participar en los duelos ante Sporting Braga y Valencia.

Real Madrid le recibirá pronto para buscar su regreso al césped el próximo 26 de noviembre contra. Se vienen retos de peso donde Jude será más necesario que nunca.

Recordemos que el volante sufrió una luxación de hombro ante Rayo Vallecano que le sacó de los terrenos de juego ante Sporting Braga y Valencia. Si bien la zona no parece maltratada o con riesgos de daños a largo plazo, por Real Madrid no vieron con buenos ojos que Inglaterra llamase a Bellingham para la presente Fecha FIFA. Incluso, medios como MARCA indican que la FA hizo oídos sordos a los reportes médicos del club blanco y que hizo viajar al jugador para confirmar la realidad del estado de su lesión. Gestos que no gustan en Valdebebas.

“Esperamos a que vuelva pronto de su selección para trabajar aquí. No estaba disponible para jugar”, apuntaba Carlo Ancelotti sobre el ‘5’ tras la disputa de ese último encuentro ante el Valencia. Jude vuelve a la capital, donde entrará en un plan de recuperación para que pueda acrecentar sus registros en la serie de choques que viene por delante. Sus 13 goles en 14 partidos han cambiado el presente de una entidad rendida a su figura.

El jugador trabajará desde esta jornada en recuperar la zona. Real Madrid no quiere sustos y espera poder recuperar a su estrella el 26 de noviembre cuando haya que visitar al Cádiz. Después se viene Napoli, Granada, Villarreal y Real Betis. Una seguidilla que poner a prueba a una plantilla donde no verle con los Tres leones se celebra por estas horas. Gimnasio y pesas, lo que viene por delante para un Jude Bellingham que regresa a España.

Los convocados en Real Madrid para sus selecciones

Dani Carvajal, Joselu, Luka Modric, Eduardo Camavinga, David Alaba, Antonio Rüdiger, Rodrygo, Vinicius Jr. y Federico Valverde, los convocados por sus combinados nacionales para la presente Fecha FIFA. Es la última del año y se cruzan los dedos para no tener bajas a la vuelta.

¿Cuántos goles puede marcar Bellingham?

“Puede pasar de 22-23, fácil”, decía en las últimas horas su compañero Joselu desde la concentración de España. El fenómeno Bellingham arrasa una ciudad de Madrid donde su camiseta es la más vendida de Europa y donde su versión más goleadora ya tiene a los blancos en octavos de final de la UEFA Champions League.