Bruno Fernandes rompió el silencio sobre el escándalo de Cristiano Ronaldo en Portugal: “Así es como debería funcionar”

En conflicto con Jorge Jesús, el delantero abandonó la concentración de los lusos y ahora su excompañero salió a dar su postura al respecto.

Jorge Jesús inició su ciclo como entrenador de la Selección de Portugal en esta Fecha FIFA y lo hizo con un conflicto con Cristiano Ronaldo. El delantero, ofendido por su rol en el equipo y declaraciones del DT, abandonó la concentración y se bajó de los duelos de UEFA Nations League.

El combinado luso continúa con lo planificado y, tras obtener una victoria ante Dinamarca, se prepara para enfrentar este domingo a Noruega para buscar la clasificación. En ese contexto, Bruno Fernandes se refirió a la polémica alrededor de Ronaldo.

“Hablé con Cristiano Ronaldo y le dije que es y siempre seguirá siendo el mayor ícono de nuestra selección y de nuestro país. Nuestra selección está unida, no dividida”, soltó el volante ofensivo, que compartió equipo con el Bicho también en Manchester United.

Luego, habló a favor de lo colectivo: “Lo más importante es que dejemos de crear divisiones: en la selección no hay. Es una sola y seguirá siéndolo, a pesar de cualquier ruido que pueda venir de fuera. Toda organización debe resolver sus problemas a puertas cerradas. Creo que así es como debería funcionar y que así será”.

Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita antes del conflicto. (Foto: Getty)

Por último, mimó al delantero de Al Nassr y destacó su legado en Portugal: “Tiene un lugar reservado no sólo entre los mejores de todos los tiempos, sino también en el corazón de todos los portugueses”.

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El comunicado con el que Cristiano Ronaldo confirmó su salida de la Selección de Portugal

“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional y después de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional“, escribió Cristiano en sus redes sociales.

Y completó: “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos de mi salida de la selección, a la que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

Datos clave

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal por un conflicto con Jorge Jesús.

abandonó la concentración de Portugal por un conflicto con Jorge Jesús. Selección de Portugal venció a Dinamarca y jugará ante Noruega por la Nations League.

venció a Dinamarca y jugará ante Noruega por la Nations League. Bruno Fernandes dialogó con Ronaldo y afirmó públicamente que el equipo está unido.