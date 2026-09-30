Cristiano Ronaldo se enojó con Jorge Jesus y abandonó la concentración de Portugal

En la previa del partido frente a Dinamarca, el jugador de Al-Nassr tomó una determinación contundente tras un desacuerdo con su técnico.

Con nada más ni nada menos que 41 años de edad, Cristiano Ronaldo sigue defendiendo la camiseta de la Selección de Portugal. Luego de un nuevo fracaso en la pasada Copa del Mundo, el inagotable atacante del Al-Nassr de Arabia Saudita no pierde la motivación y va por más. Sin embargo, este miércoles se produjo un desacuerdo con su entrenador.

Según informó el medio de comunicación español Marca, el exjugador de Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus se enojó con Jorge Jesus y abandonó la concentración del propio combinado lusitano. Sí, justo en la previa del trascendental cotejo contra Dinamarca por una nueva fecha de la UEFA Nations League.

Lo que motivó a Cristiano Ronaldo a tomar esta decisión tuvo que ver con un desacuerdo con las declaraciones del mencionado entrenador. Las mismas le habrían caído pésimo, por lo que dejó de entrenarse y se apartó de la delegación. Sin ningún tipo de dudas, una noticia que no hizo más que sacudir a dicho país europeo.

“Puedo prometer lo que quiera porque soy el entrenador. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás. Si no te necesito, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión, ni Cristiano Ronaldo, ni nadie en el fútbol”, había exteriorizado el experimentado estratega en las últimas horas. Declaraciones que no le gustaron al capitán.

Posteriormente, el portal portugués Récord aseguró que Cristiano Ronaldo se subió a la camioneta negra que trasladaba al plantel del seleccionado portugués y abandonó el estadio con dirección al hotel. De no mediar imprevistos, el paso siguiente sería viajar a Madrid, España, a bordo de su avión privado, por lo que no estaría a disposición.

El posteo de Cristiano Ronaldo

Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional y después de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional.

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A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos de mi salida de la selección, a la que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo (41 años) abandonó la concentración de Portugal antes del partido contra Dinamarca.

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Jorge Jesus declaró públicamente que él decide los minutos de juego de los futbolistas.