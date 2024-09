Para muchos, Dani Carvajal tuvo la mejor temporada de cualquier futbolista en la última campaña: campeón de liga y Champions con Real Madrid -con gol en la final-, y también campeón de Europa con España. Sin embargo, el lateral derecho y capitán merengue ya tiene 32 primaveras y una posición y rol tan desgastante pueden pasar factura.

Este miércoles, el portal The Athletic compartió una entrevista con Dani Carvajal, quien se prepara para enfrentar a Serbia y Suiza con la Selección de España en esta Fecha FIFA y el lateral merengue no le escapó a este tema. “Tengo hasta el próximo verano en mi contrato, no estoy considerando el retiro en este momento pero lo hablaré con mi familia“, dejó claro Carvajal.

Consultado sobre la MLS, Dani Carvajal reconoció que “es una posibilidad“, pero también lo son otros destinos. “Será una de esas tres opciones”, destacó haciendo referencia a la MLS, Arabia Saudita y Qatar. Aún así dejó en claro que su relación con el club es fantástica. “Tengo una relación muy transparente con el club, muy clara. Si ambos lados nos entendemos, espero seguir acá durante varios años”, expresó.

Dani Carvajal con la Eurocopa en sus manos. IMAGO

Por otra parte, Carvajal reconoció que con los años llega la experiencia. “Quiero disfrutar de cada partido, cada entrenamiento. A medida que pasan los años te das cuenta que tenes que darle mayor valor a cada momento y disfrutarlo”, agregó el capitán del Real Madrid. Más allá de ello, dejó claro que Real Madrid será su último club en el fútbol europeo: “Cuando decida no estar en el Real Madrid no voy a jugar en Europa y las alternativas se reducen.”

Dani Carvajal, candidato al Balón de Oro

Goleador, MVP y campeón. Dani Carvajal y una final de Champions League soñada. IMAGO

Este miércoles se dará a conocer la lista corta de candidatos a ganar el Balón de Oro de la Temporada 2023/24 y Dani Carvajal es uno de los nombres fijos que estará entre esos selectos futbolistas. Como mencionamos, sus títulos con el Real Madrid y la Selección de España lo deja en compañía únicamente de Joselu como ganador de todos esos títulos, aunque con mayor relevancia que la del delantero que ya dejó Madrid.

No obstante, el puesto de lateral es lo que le complica las posibilidades contra jugadores como sus propios compañeros, Jude Bellingham y Vinicius, quienes han tenido un rol más espectacular y con más reflectores mirando sus acciones en el campo de juego.