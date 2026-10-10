De cabeza y agónicamente, Cuti Romero marcó su primer gol en Atlético de Madrid

Cuando al Colchonero se le complicaba en su visita a Alavés, el defensor de la Selección Argentina se vistió de héroe y de goleador.

Este sábado, bajo la órbita de una nueva fecha de la presente temporada de La Liga de España, Atlético de Madrid, en su afán de no perderle pisada a Barcelona, visitó a Deportivo Alavés con el Estadio de Mendizorroza como testigo y como escenario.

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En medio de ese panorama, los comandados estratégicamente por Diego Simeone comenzaron con el pie derecho. Sucede que, cuando transcurrían jugados 33 minutos del primer tiempo, encontraron la apertura del marcador a través de Alex Grimaldo.

Sin embargo, instantes antes del descanso, los anfitriones hallaron la paridad y se pusieron en partido. El argentino Lucas Boyé, mediante una definición de tiro penal, estableció el 1-1 con el que se mantendría la historia hasta la agonía del espectáculo.

De todos modos, a los 42 minutos de la etapa complementaria y cuando el panorama se había complicado de manera contundente para el Colchonero, un campeón del mundo con la Selección Argentina como Cuti Romero fue quien apareció en escena.

El hombre surgido de las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba conectó un muy buen centro desde la izquierda para poner la cabeza y desatar la locura de todos los hinchas visitantes. Así, Cuti estampó el 2-1 definitivo y marcó su primer gol en Atlético de Madrid.

El gol de Cuti Romero

¡CUTIII! ¡ROMERO CONECTÓ EL CENTRO Y CON UN GRAN CABEZAZO SELLÓ SU GOL PARA ATLÉTICO DE MADRID ANTE ALAVÉS!



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