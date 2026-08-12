Cuti Romero deja Tottenham y es nuevo jugador de Atlético de Madrid: los millones de la transferencia y su contrato

Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo absoluto y el defensor central se muda al equipo comandado por Diego Simeone.

Este miércoles, luego de muchas idas y vueltas con respecto a los términos de la transferencia, se confirmó que Cristian “Cuti” Romero será nuevo jugador de Atlético de Madrid. Tottenham Hotspur lo vende a cambio de 40 millones de euros, con bonos incluidos. A su vez, el defensor central tendrá un contrato por cinco temporadas.

Desde hace tiempo, pese a tener contrato vigente con la entidad londinense, se sabía que el zaguero surgido de las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba no estaba del todo cómodo en Inglaterra. Inclusive, la pésima campaña de Tottenham, tuteándose hasta el final con el descenso, no hizo más que agravar esta situación.

Así las cosas, comenzaron a barajarse posibilidades para que el dos veces mundialista con la Selección Argentina cambie de aires en este mercado de pases, algo que terminó sucediendo. Atlético de Madrid, apoyado en el fuerte interés del Cholo Simeone, se enfocó de lleno en la contratación de sus servicios y terminó teniendo éxito.

Romero, de 28 años de edad, también había vestido las camisetas de Genoa y Atalanta a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional. Había desembarcado en Tottenham a mediados de 2021, completando cinco temporadas. Allí supo ser parte de un momento histórico, gritando campeón en la UEFA Europa League en 2025.

De esta manera, Romero, 58 veces internacional con La Albiceleste, tendrá un contrato con Atlético de Madrid hasta 2031. En el Colchonero será compañero de otros dos argentinos como Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes, al igual que él, estuvieron representando al combinado dirigido por Lionel Scaloni en la pasada Copa del Mundo.

Cuti Romero en su última temporada en Tottenham. (Foto: Getty)

Publicidad

La ficha de la transferencia de Cuti Romero

40 millones de euros

Bonus incluidos

Contrato por cinco temporadas

Los números de Cuti Romero en Tottenham

En Tottenham Hotspur, Cuti Romero estuvo cinco temporadas, acumulando 157 partidos de carácter oficial y 13 goles. Paralelamente, formó parte de la conquista de la UEFA Europa League en 2025.

DATOS CLAVE

Cristian “Cuti” Romero fue vendido al Atlético de Madrid por 40 millones de euros.

Publicidad

El defensor argentino firmó un contrato por cinco temporadas, extendiéndose hasta 2031.