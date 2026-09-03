Los hinchas eligieron al nuevo capitán de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi

Sin el Diez, la Albiceleste deberá afrontar lo que viene con un nuevo dueño de la cinta. Bolavip salió a la calle y se lo consultó a la gente.

La renovación que deberá atravesar la Selección Argentina sin Lionel Messi llegará también con un nuevo capitán. El próximo partido de la Albiceleste tendrá a otro futbolista portando la cinta y oficiando de voz de mando, algo que -salvo alguna excepción- siempre le tocó al Diez desde que Alejandro Sabella le asignó ese rol hace más de 12 años.

Al retiro del mejor jugador de todos se le suma el de Nicolás Otamendi, último subcapitán del equipo. Además, en el medio de la incertidumbre por el futuro de otros pilares de la Scaloneta como Emiliano Martínez y Leandro Paredes siembra interrogantes sobre quién puede liderar al equipo de ahora en adelante.

Como no podía ser de otra manera, Bolavip salió a la calle para preguntarle a los hinchas quién debe ser el próximo capitán de la Selección Argentina. Las respuestas fueron variadas, pero hubo un nombre que sacó una ligera diferencia respecto al resto.

Los hinchas eligieron al capitán de la Selección

Si bien aparecieron nombres como el de Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Cristian Romero y Enzo Fernández, el gran elegido por los hinchas fue Julián Álvarez. La Araña, uno de los futbolistas más importantes del equipo, fue el favorito de los simpatizantes.

©️🇦🇷🤔 ¿QUIÉN TENDRÍA QUE SER CAPITÁN TRAS EL RETIRO DE MESSI EN LA SELECCIÓN?



Se viene un gran desafío para la Albiceleste: darle la cinta a un jugador que no es Lionel. Esto opinaron diversos hinchas. pic.twitter.com/T7eJHAoN05 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 3, 2026

AFA quiere que Messi se despida en la próxima fecha FIFA

Si bien el capitán dio a entender que su despedida fue el pasado 19 de julio contra España en Nueva York – Nueva Jersey, la idea de la Asociación del Fútbol Argentino es invitar a Leo para que pueda ponerse la Albiceleste en su territorio por última vez.

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Más allá de esa intención, las autoridades tienen en claro que la decisión final será del propio 10 y se respetará, sea cual sea. Por lo pronto, todavía no hay pistas de lo que pueda hacer el mejor jugador de la historia, aunque su carta de despedida dio a entender que ya se vio su última función.

Síntesis