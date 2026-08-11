Cuti Romero está a un paso de Atlético de Madrid y es difícil entender cómo los argentinos siguen confiando en el Cholo Simeone

Una de las grandes preguntas viene siendo por qué los jugadores argentinos siguen eligiendo a Diego Simeone como su entrenador. El Cuti Romero es el último de una larga lista de futbolistas que llegan a un equipo que supuestamente los arruina, como Atlético de Madrid. Y esto genera una gran incertidumbre en muchas personas.

En medio del caos por la continuidad de Julián Álvarez y la salida de varios de nuestros compatriotas, hay que hablar del futuro de uno de los mejores defensores del planeta. A pesar de haber conquistado la Europa League, a pesar de ser el capitán de Tottenham, Cuti Romero decidió salir del equipo inglés en búsqueda de nuevos desafíos y de una mayor competitividad.

Más allá de que tiene contrato hasta junio de 2029 en Tottenham, el zaguero argentino decidió cortar por lo sano esta situación. En parte por lo caótico que viene siendo el manejo del elenco londinense en los últimos años, a nivel fichajes y también por la manera de afrontar los torneos. Y ahora va a ser vendido al Colchonero por alrededor de 40 millones de euros.

Fue una negociación corta, pero intensa. Hubo una primera oferta de 30 millones de euros más variables que Tottenham encontró insuficiente. Por ende, Atlético de Madrid no tuvo otra opción que elevar la cuestión, ya teniendo atado a Cuti Romero desde el sueldo. Y también en torno a la motivación de ser parte de esta nueva entidad, donde será dirigido por el Cholo Simeone.

Pero, ¿por qué se sigue confiando en Simeone? Hay suficientes pálidas con respecto a este escenario. No son muchos los argentinos a los que les haya ido genuinamente bien en Atlético de Madrid. Es algo curioso. Y esto lo digo sacándome la camiseta. Porque, si vos repasás lo sucedido desde la temporada 2018/2019, en donde consiguió la Supercopa de Europa y La Liga de España, no le fue muy bien.

Estamos hablando de que Tottenham fue subcampeón de Champions League en esa misma campaña y cuarto en la Premier League en 2021/2022. Después discutiremos qué tan difícil es La Liga de España frente a la mejor competición del planeta, que es la Premier League. Obviamente, no podemos negar que Simeone es uno de los mejores entrenadores del planeta cuando está bien, pero no viene teniendo buenos resultados en los últimos tiempos.

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Cuti Romero estaba enojado por la falta de competitividad de Tottenham. De hecho, se peleó públicamente con la dirigencia y hubo declaraciones muy fuertes. Él se tomó muy a pecho el tema de ser capitán de la entidad. Fue voz de mando en muchos casos, quejándose por la falta de fichajes, por los enfoques de la entidad y por el rendimiento del equipo.

Tomando el caso puntual de Julián Álvarez, hay que decir que nunca pudo mejorar ningún aspecto del juego desde que es dirigido por Simeone. Incluso, podríamos decir que hasta empeoró, porque tuvo la peor temporada de su carrera y ahora busca irse en medio de un conflicto bastante complicado, en donde todas las partes están haciendo todo lo posible para que nadie esté contento.

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Nada de esto le está haciendo bien al jugador surgido de River y de esto hay que ser conscientes. Además, si vos mirás cómo se fueron los argentinos, hay que decir que Thiago Almada hizo la peor temporada de su carrera, que Nahuel Molina se marchó siendo considerado uno de los peores jugadores del ámbito local, que Nico González tiene complicada su vuelta porque Juventus pide un dineral y que Ángel Correa se fue diciendo que estaba harto del Cholo.

Entonces, llega un punto en el cual no se puede confiar por confiar en Simeone y en su discurso de convencimiento. Hay que detectar que hay otros puntos que seducen a los argentinos, como la economía fuerte de Atlético de Madrid, el entorno de la propia ciudad española, la cultura y el idioma, entre otras cosas ajenas al entrenador.