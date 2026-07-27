El inesperado dardo de Roberto De Zerbi al Cuti Romero tras el Mundial 2026

Al entrenador del Tottenham le preguntaron por el mercado de pases y lanzó una frase que tiene como a uno de los destinatarios al defensor de la Selección Argentina.

El futuro cercano del Cuti Romero, luego de lo que fue su participación con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, todavía es una incógnita. Todo indica que no seguirá en el Tottenham Hotspur, institución con la que la relación parece no tener retorno. Sin embargo, a pesar de que la pretemporada de los clubes europeos ya inició, aún no tiene un destino fijado.

El vínculo entre el cordobés y las autoridades del equipo británico se tensaron hasta cortarse durante la última temporada por 3 episodios puntuales. Primero, frente a los malos resultados, el futbolista criticó en redes sociales a la dirigencia por no dar la cara ante su poca acción en el mercado de pases.

Luego, al Cuti le empezaron a llover los cuestionamientos por una expulsión frente al Manchester United por la que lo penaron con 3 fechas de suspensión, justo cuando ya estaba declarado que los Spurs deberían pelear por la permanencia en la Premier League.

Y sobre el cierre de la campaña, cuando se estaba recuperando del famoso esguince de rodilla que casi lo margina del Mundial, el vínculo con el Tottenham casi explota por los aires por el viaje que el Cuti Romero hizo a la Argentina para intentar ver la Final del Torneo Apertura entre Belgrano y River. No obstante, ante el revuelo que se armó, finalmente regresó a Londres para presenciar el último partido de la Premier League en el que sus compañeros se jugaban mantener la plaza en la máxima categoría del fútbol inglés.

Cristian Romero durante la recuperación de su lesión en la rodilla en la última etapa de la temporada 2025/2026. Getty Images.

Con este panorama puesto de manifiesto, en el que es evidente que lo mejor es buscar una transferencia, el que lanzó más leña al fuego fue Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham, a quien le preguntaron por los casos en el plantel como el de Romero en el presente mercado.

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”Quien no esté contento, quien no esté orgulloso de estar aquí, debe irse”, respondió el estratega italiano en conferencia de prensa, justo después del partido amistoso que el Tottenham disputó ante el Auckland City.

Inter de Milán, la principal alternativa que tiene Cristian Romero

El Inter de Milán ya evidenció su deseo de contar con Cristian Romero a partir de la temporada 2026/2027, según La Gazzetta dello Sport. El club italiano especula, por su necesidad de sacarse de encima al Cuti, que podrá negociar su contratación por una suma menor a la de su cláusula de rescisión (50 millones de euros).

En síntesis

Cuti Romero no seguiría en el Tottenham tras varios conflictos en la última temporada.

no seguiría en el Tottenham tras varios conflictos en la última temporada. Inter de Milán pretende ficharlo por menos de 50 millones de euros de cláusula.

pretende ficharlo por menos de 50 millones de euros de cláusula. Roberto De Zerbi, DT de Tottenham, indicó que los jugadores descontentos deben irse.