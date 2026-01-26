Denuncian el vergonzoso estado del Camp Nou de Barcelona a pesar de invertir más de 1000 millones en obras

En los últimos años uno de los principales objetivos del Barcelona no fue futbolístico, sino que fue la remodelación de su estadio, el Camp Nou, ya que la idea de la institución es tener una cancha con una capacidad para más de 105 mil espectadores y así ser uno de los más grandes del mundo.

Para esto, desde el club están realizando una importante erogación económica, a tal punto que está estimado superar los 1000 millones de euros para que el estadio quede en óptimas condiciones y se convierta en uno de los más modernos del fútbol del viejo continente.

Más allá de esto, en las últimas horas se filtró una denuncia contra el Blaugrana debido a que el estado de la zona de prensa no está en óptimas condiciones, por lo que los trabajadores que fueron a cubrir el partido contra Real Oviedo sufrieron daños en sus materiales a causa de la lluvia.

Es que, ante las fuertes tormentas en la ciudad de Barcelona, la gente de prensa que tuvo que trabajar al aire libre no pudo hacerlo en las mejores condiciones, ya que los elementos fueron tapados para no mojarse. Por su parte, los papeles terminaron destruidos y la zona quedó casi inundada.

Alfredo Martínez, periodista deportivo español, fue el encargado de viralizar el video en su cuenta de X, en el que mostró de cerca cómo terminó la zona de prensa del Blaugrana luego de la goleada 3 a 0 ante Real Oviedo, así como también sacó a la luz el mal lugar para trabajar junto a sus colegas.

Con el correr de las obras se espera que esta situación cambie, ya que está dentro de lo previsto una remodelación en la zona de prensa del estadio. Cabe destacar que las mismas no culminarán en el transcurso de este año, sino que el cierre está previsto para la temporada 2027/28.

