Un candidato a presidente de Barcelona prometió llevar a Messi: “Prioridad absoluta”

Víctor Font, quien quiere disputarle a Laporta las elecciones del 15 de marzo, explicó los tres ejes que vuelven una prioridad poder repatriar al astro argentino.

Por Juan Ignacio Portiglia

En Barcelona, la oposición busca repatriar a Lionel Messi.
Víctor Font, precandidato para las elecciones que se celebrarán el 15 de marzo en las que ironizó que los socios deberán “elegir entre Laporta o Barcelona”, aseguró que si gana será una prioridad poder repatriar a Lionel Messi, quien dejó el club a mediados de 2021 ante la indiferencia del actual presidente y desde 2023 milita en Inter Miami, previo paso por PSG, donde tiene contrato hasta diciembre de 2028.

“Lo primero que haré si gano será llamar a Leo Messi. Tengo la forma de llegar a él de manera directa o indirecta. Es una prioridad absoluta rehacer puentes con las máximas leyendas de este club. Messi es nuestra historia y le explicaremos nuestro plan una vez ganadas las elecciones. Tiene que tener el papel que merece”, dijo en rueda de prensa el líder del proyecto Nosaltres que confía en poder disputarle los votos al actual mandamás.

Si bien el astro argentino está muy comprometido con el proyecto de Inter Miami, que este año estrenará su nuevo estadio y que se fijó como principal objetivo poder conquistar la Copa de Campeones de Concacaf que le permita volver a disputar el Mundial de Clubes, nunca ocultó su deseo de volver a vivir a Barcelona y poder reconectarse con el club donde inició su carrera profesional y conquistó 34 títulos.

Conocedores de lo tensas que quedaron las relaciones con el actual presidente culé, el nombre de Lionel Messi siempre ha sido la carta principal que juega la oposición a Joan Laporta en Barcelona. “Se trata de escoger entre este modelo personalista, presidencialista, propio de los clubes de los años 80 del siglo pasado, que expulsa talento y leyendas, frente a otro que atrae profesionales de nivel, que planifica, que tiene rigor, que es transparente”, expresó Font para reafirmar esa posición.

Messi tridimensional

Haciendo mucho hincapié en la figura del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar, Víctor Font explicó por qué conciben la figura de Messi desde tres dimensiones claves para la prosperidad de Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

“Messi es tridimensional. Tiene un componente deportivo, un componente económico-comercial y un componente institucional. El haber perdido el potencial que tiene esta asociación estratégica entre el mejor de la historia y el Barça seguramente es de lo peor que nos ha pasado en este mandato. Con lo cual hay que rehacer el vínculo deportivo, comercial e institucional lo antes posible”, señaló el precandidato.

Data clave

  • El precandidato Víctor Font anunció que llamará a Lionel Messi si gana las elecciones.
  • Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se celebrarán el 15 de marzo.
  • Lionel Messi tiene contrato vigente con el Inter Miami hasta diciembre de 2028.
