Diego Simeone explicó por qué Julián Alvarez fue el primer cambio del Atlético de Madrid vs. Brujas

Atlético de Madrid consiguió una victoria sumamente importante, por como viene siendo su temporada, que lo depositó en los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Venció 4 a 1 al Brujas en los Play Off con tres goles de Alexander Sorloth y uno de Johnny Cardoso (el ecuatoriano Joel Ordoñez marcó el único tanto del conjunto belga).

No obstante, la otra noticia relevante de la jornada en el Estadio Metropolitano fue que Julián Alvarez volvió a descender en su rendimiento. Tras los destellos que tuvo contra el Barcelona en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey (al registrar una asistencia y un gol para el 4 a 0 a favor del Colchonero) el pasado 12 de febrero, la Araña se tornó nuevamente intrascendente.

Razón por la que Diego Simeone, que confió en Julián Alvarez para conformar el once titular, decidió reemplazarlo a los 13 minutos del complemento, siendo de esta manera no solo el primer cambio del Atlético de Madrid, sino del partido (en lugar del delantero de la Selección Argentina ingresó Antoine Griezmann).

Al respecto del cambio por el nivel de la Araña, el Cholo comentó: “También nos pasó con Griezmann la temporada pasada que le ponía, le ponía y no podía resolver. Yo creo en estos futbolistas, son muy buenos. Puede pasar con Julián. En el lugar en el que estoy tengo que tomar decisiones y las tomo”.

Por otra parte, en cuanto a Alexander Sorloth, el goleador del Atleti en la temporada con 15 anotaciones en 36 presencias, Simeone expresó: “Sentía que estaba bien. El otro día en Brujas había entrado dando lo que el equipo necesita, porque tiene cosas diferente. Cuando tienes un jugador fuerte, que gana segunda pelota… Lo hizo muy bien en Brujas, lo hizo contra el Espanyol y hoy lo hizo también”.

Diego Simeone sobre la posibilidad de perder a Antoine Griezmann

En las horas previas del partido que el Atlético de Madrid jugó con el Brujas por la UEFA Champions League, trascendió que el Orlando City de la Major League Soccer de los Estados Unidos le presentó una oferta a Antoine Griezmann para contratarlo e inscribirlo antes del 26 de marzo. Es decir, el delantero francés tendría que armar las valijas para despedirse del Colchonero en los próximos días en plena etapa de definición de la temporada.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras confirmar la pena de Gianluca Prestianni, UEFA advierte posible sanción a Vinícius

ver también Finalissima: alerta en la Selección Argentina por Lisandro Martínez

Ante la incertidumbre, Diego Simeone, en conferencia de prensa, remarcó que le dará total libertad para tomar una decisión: “No voy a hablar por él. Lo quiero mucho. Ya le dije lo que yo pienso. Que siempre elija lo mejor que él quiera. Él está en un lugar donde merece elegir qué quiere hacer”.

En síntesis