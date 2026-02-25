Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Diego Simeone explicó por qué Julián Alvarez fue el primer cambio del Atlético de Madrid vs. Brujas

El Cholo contestó cuando le consultaron los motivos por los que la Araña fue el primer cambio del partido entre el Atleti con el elenco belga.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Diego Simeone explicó por qué reemplazó a Julián Alvarez a los 13 minutos del segundo tiempo vs. Brujas.
© Getty ImagesDiego Simeone explicó por qué reemplazó a Julián Alvarez a los 13 minutos del segundo tiempo vs. Brujas.

Atlético de Madrid consiguió una victoria sumamente importante, por como viene siendo su temporada, que lo depositó en los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Venció 4 a 1 al Brujas en los Play Off con tres goles de Alexander Sorloth y uno de Johnny Cardoso (el ecuatoriano Joel Ordoñez marcó el único tanto del conjunto belga).

No obstante, la otra noticia relevante de la jornada en el Estadio Metropolitano fue que Julián Alvarez volvió a descender en su rendimiento. Tras los destellos que tuvo contra el Barcelona en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey (al registrar una asistencia y un gol para el 4 a 0 a favor del Colchonero) el pasado 12 de febrero, la Araña se tornó nuevamente intrascendente.

Razón por la que Diego Simeone, que confió en Julián Alvarez para conformar el once titular, decidió reemplazarlo a los 13 minutos del complemento, siendo de esta manera no solo el primer cambio del Atlético de Madrid, sino del partido (en lugar del delantero de la Selección Argentina ingresó Antoine Griezmann).

Al respecto del cambio por el nivel de la Araña, el Cholo comentó: “También nos pasó con Griezmann la temporada pasada que le ponía, le ponía y no podía resolver. Yo creo en estos futbolistas, son muy buenos. Puede pasar con Julián. En el lugar en el que estoy tengo que tomar decisiones y las tomo”.

Por otra parte, en cuanto a Alexander Sorloth, el goleador del Atleti en la temporada con 15 anotaciones en 36 presencias, Simeone expresó: “Sentía que estaba bien. El otro día en Brujas había entrado dando lo que el equipo necesita, porque tiene cosas diferente. Cuando tienes un jugador fuerte, que gana segunda pelota… Lo hizo muy bien en Brujas, lo hizo contra el Espanyol y hoy lo hizo también”.

Diego Simeone sobre la posibilidad de perder a Antoine Griezmann

En las horas previas del partido que el Atlético de Madrid jugó con el Brujas por la UEFA Champions League, trascendió que el Orlando City de la Major League Soccer de los Estados Unidos le presentó una oferta a Antoine Griezmann para contratarlo e inscribirlo antes del 26 de marzo. Es decir, el delantero francés tendría que armar las valijas para despedirse del Colchonero en los próximos días en plena etapa de definición de la temporada.

Publicidad
Tras confirmar la pena de Gianluca Prestianni, UEFA advierte posible sanción a Vinícius

ver también

Tras confirmar la pena de Gianluca Prestianni, UEFA advierte posible sanción a Vinícius

Finalissima: alerta en la Selección Argentina por Lisandro Martínez

ver también

Finalissima: alerta en la Selección Argentina por Lisandro Martínez

Ante la incertidumbre, Diego Simeone, en conferencia de prensa, remarcó que le dará total libertad para tomar una decisión: “No voy a hablar por él. Lo quiero mucho. Ya le dije lo que yo pienso. Que siempre elija lo mejor que él quiera. Él está en un lugar donde merece elegir qué quiere hacer”.

En síntesis

  • Atlético de Madrid venció 4 a 1 al Brujas y clasificó a Octavos de Final.
  • Alexander Sorloth anotó tres goles y suma 15 anotaciones en la presente temporada.
  • Diego Simeone sustituyó a Julián Álvarez por Antoine Griezmann al minuto 13 del complemento.
Germán Carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Con su gol vs. Brujas, Julián entró en la historia grande del Atleti en Champions
Fútbol europeo

Con su gol vs. Brujas, Julián entró en la historia grande del Atleti en Champions

Julián Álvarez puso en ventaja a Atlético de Madrid ante Brujas
Champions League

Julián Álvarez puso en ventaja a Atlético de Madrid ante Brujas

Qué pasa si Atlético de Madrid empata contra Brujas por los Playoffs de la Champions League 2025-2026
Champions League

Qué pasa si Atlético de Madrid empata contra Brujas por los Playoffs de la Champions League 2025-2026

El gesto de Carlo Ancelotti con Neymar que lo aleja del Mundial 2026 con la Selección de Brasil
Mundial 2026

El gesto de Carlo Ancelotti con Neymar que lo aleja del Mundial 2026 con la Selección de Brasil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo