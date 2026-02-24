Tras confirmar la pena de Gianluca Prestianni, UEFA advierte posible sanción a Vinícius

Este miércoles, en el Estadio Santiago Bernabéu por los Play Off de la Champions League, el Real Madrid recibe al Benfica en un duelo marcado por la polémica que brotó en la ida en Da Luz. En resumen, Vinícius Junior denunció a Gianluca Prestianni de racismo, lo que desembocó, por lo menos de manera momentánea, en una sanción de una fecha para el ex Vélez.

Con lo cual, en principio (porque la dirigencia del equipo portugués ya presentó una apelación con la que espera desactivar el castigo), el futbolista argentino no podrá estar en el campo de juego de la Casa Blanca, lo que, en cierto punto, descomprime bastante la controversia que ya existe entre los clubes.

Y en ese sentido, la tensión, igualmente, se percibe en la atmósfera entre los protagonistas para lo que se presume que será un encuentro friccionado. De hecho, ante esta probablidad, la UEFA advirtió en su sitio web oficial que habrá siete jugadores que tendrán que cuidarse si no quieren perderse el presunto primer partido de los Octavos de Final.

Entre ellos, principalmente, Vinícius Junior, quien debería cumplir una fecha de sanción en caso de ser amonestado. Lo mismo corre para otros tres futbolistas del Real Madrid: Aurelién Tchouaméni, Álvaro Carreras y Dean Huijsen (que igual está en duda por una molestia muscular).

Asimismo, del lado del Benfica, Samuel Dahl, Dodi Lukébakio y Nicolás Otamendi, también tendrán que medirse con su accionar si quieren estar en el próximo compromiso de la competencia continental, en caso de dar vuelta el resultado de 1 a 0 que sufrieron en la ida en Da Luz (con gol de Vinícius) el pasado 17 de febrero.

Benfica presentó una apelación por Gianluca Prestianni, pero no espera tener respuesta antes del miércoles

El reglamento respalda la presentación del Benfica ante la notificación que recibió de la UEFA sobre la sanción impuesta a Gianluca Prestianni, de manera provisional, por una jornada. El artículo 49 lo avala para enviar un recurso, dentro de los tres días hábiles de recibida la comunicación (ya fue acercado a la entidad el lunes), que pueda bloquear, de momento, la resolución.

En caso de que la UEFA dé lugar a esta postura del elenco luso, Prestianni podría jugar. Sin embargo, Rui Costa, presidente del Benfica, no espera una respuesta antes de este miércoles, día del partido con el Real Madrid.