Finalissima: alerta en la Selección Argentina por Lisandro Martínez

Manchester United le ganó 1 a 0 al Everton y sigue afianzado camino hacia su objetivo que es clasificar a la UEFA Champions League de la próxima temporada. Con esta reciente victoria ya suma 48 puntos, cifras que le sirven para ubicarse en el cuarto lugar, con tres unidades de ventaja sobre el Chelsea, su principal perseguidor.

No obstante, no todo fueron buenas noticias para el conjunto que ahora comanda Michael Carrick, porque esta vez no pudo contar con Lisandro Martínez, quien presentó una molestia en el sóleo justo horas antes de la visita al Hill Dickinson Stadium, siendo así su primera ausencia luego de su regreso de la rotura de ligamentos.

Licha sumaba 15 partidos seguidos desde su retorno, hasta que encendió la alarmas en el Old Trafford, traslando de esta forma la preocupación a la Selección Argentina, puesto que en un mes se espera que esté en Qatar, junto al resto de los futbolistas, preparándose para lo que será la Finalissima contra España en el Estadio Icónico de Lusail el 27 de marzo.

Esta noticia preocupa, sobre todo, porque Lionel Scaloni viene acumulando malas noticias. Juan Foyth, rotura del tendón de Aquiles; Gio Lo Celso, lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho; Nicolás González, desgarro; Lautaro Martínez, distensión del sóleo de la pierna izquierda.

El defensor del Villarreal está totalmente descartado no solo para el duelo con España, sino para la Copa Mundial, mientras que los otros tres se esperan novedades en las próximas semanas por parte de los clubes pertinentes (Real Betis, Atlético de Madrid e Inter de Milán), para saber si finalmente pueden ser convocados para la fecha FIFA de marzo.

La lesión de Lisandro Martínez sería leve

Conforme a The Athletic la lesión en el sóleo de Lisandro Martínez sería leve, por lo que el Manchester United espera que pueda entrenarse con normalidad en el transcurso de la semana. Si todo va bien, podría, incluso, ser tenido en cuenta por su entrenador para el partido con el Crystal Palace de este domingo primero de marzo en el Old Trafford.

Publicidad

Publicidad

ver también Finalissima y amistoso: la Selección Argentina recibió la información que le faltaba para su vuelta a Qatar