Uno de los interrogantes que planteó la sanción de dos años a Alejandro Gómez por haber arrojado resultado positivo a un control de dopaje que se le realizó en noviembre del año pasado, en el marco de un entrenamiento con Sevilla, es si el Monza italiano estaba al tanto de esta situación antes de proceder a su contratación, hace poco más de tres semanas.

Según avanzó el portal Tuto Mercatto Web, el club italiano estaba al tanto de la existencia de un procedimiento en marcha. Si se tiene en cuenta que se firmó con el jugador un contrato hasta junio de 2024, es decir que el cumplimiento de la suspensión no le permitiría volver a jugar para el equipo mientas dure ese vínculo, existen dos escenarios posibles. O bien en Monza creían que la sanción iba a ser menor o bien confían en que a través de una apelación se logrará reducir el castigo.

Más allá de las conjeturas, en Italia por estas horas se preguntan por qué Adriano Galliani, director deportivo del equipo, dio el visto bueno a su contratación. A falta de comunicación oficial por parte del Monza, el mencionado portal asegura que el club asesoraría legalmente y ayudaría a Alejandro Gómez en la justicia española, intentando que se reduzca la pena.

Por otro lado, se aclara que la inhabilitación que ya fue ordenada por las autoridades españolas debe ser debidamente notificada en Italia, en especial al Monza, algo que todavía no sucedió. De hecho, si esa notificación no llegara antes del domingo, dependería exclusivamente de la decisión de Galliani y el entrenador Raffaele Palladino que Papu esté o no disponible para el duelo del domingo visitando a Roma.

En ese sentido, hay una gran expectativa por escuchar la palabra del director técnico, que comparecerá en rueda de prensa este sábado desde las 14.30 de Italia. También por ver la lista de futbolistas convocados que en las próximas horas el Monza debería dar a conocer a través de sus redes sociales oficiales.

¿Desde cuándo corre la sanción de dos años para Papu Gómez?

Una vez que la sanción sea debidamente notificada, la suspensión por dos años que recibió Alejandro Gómez no comenzará a correr a partir de la confirmación de la misma sino de la fecha en que se realizó el control de dopaje. Es por eso que se le retirarían los títulos obtenidos con posterioridad, pero que no cumpliría entonces con 24 meses de suspensión sino con alrededor de 13 meses inactivo.

¿Cuál fue el primer descargo del jugador?

El portal Relevo avanzó que una vez que la agencia de dopaje le comunicó el resultado positivo de sus estudios, Alejandro Gómez alegó que días antes de ese control sorpresa había tomado un “jarabe de uno de sus hijos” sin hacer una consulta previa ni recibir ningún tipo de prescripción por parte de los médicos del Sevilla.

La primera explicación brindada por el futbolista intentando reducir esa sanción no ofició como justificativo suficiente debido a que las normas antidopaje son muy claras en ese sentido y es exclusiva responsabilidad del deportista conocer o cuanto menos consultar la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje.

¿Cuándo es el próximo partido del Monza?

El equipo que conduce Raffaele Palladino y que firmó a Papu Gómez hasta junio del año próximo estará visitando a Roma este domingo desde las 7.30 de la mañana de Argentina, por la novena jornada de la Serie A.