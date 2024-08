Para muchos sorprendió, para otros fue el mejor de los ejemplos para entender por qué esta camada de la Selección Argentina se encuentra dónde está, pero en el medio surgían diferentes preguntas que lentamente tienen respuesta. Paulo Dybala confiesa por qué rechazó 75 millones de euros de Arabia Saudita. Selección, familia y el parecido con Lionel Messi aparecen el aire.

“He considerado a mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo, la selección nacional…La gente habla de dinero pero yo consideré muchos factores…Tengo 30 años, he valorado todos los factores y estoy muy contento de quedarme”, palabras puntuales del argentino tras la derrota de Roma frente a Empoli como local por 1-2. Fue la primera gran puesta en escena de Dybala luego de toda esa trama con Al-Qadisiyah Football Club que tanto marcó sus últimas fechas. El dese de seguir vigente y frases similares a las dichas por Messi en medio de la chance que tuvo Lionel de ir a Riad vuelven a la vida.

Eran 75 millones de euros en tres años. Una propuesta con pocos similares en el fútbol moderno y que podía incluso devolver a Dybala a Europa con 33 años. El ex Juventus se negó y no solo motivos deportivos aparecían en el horizonte. Tal y como pasase con Messi no mucho tiempo atrás, la familia y el estilo de vida fueron determinantes para que Arabia Saudita no pudiese quedarse con dos campeones del mundo bajo el brazo de Lionel Scaloni.

Y es que el propio Messi dejó en claro la otra cara de apostar por un fútbol saudí donde sin dudas no solo se da un cambio en lo deportivo. Como Dybala, se apostó por otro camino al entender que los jugosos contratos de Riad no son todo: “La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora….Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero”.

La Selección Argentina, clave en la decisión de Dybala: IMAGO

Dybala se queda. De momento y hasta el 30 de junio del 2025 que el cordobés seguirá por una Serie A donde toda su carrera en el viejo continente se ha dado sin interrupción desde que dejase Instituto. Ya habrá tiempo de pensar en el futuro, pero a corto plazo la familia, el seguir en la Selección y no cambiar de estilo de vida parecen ser suficientes motivos para continuar por el Calcio. Paulo se une a Messi y varias estrellas que dijeron ‘no’ al dinero Saudí.

Los números de Dybala en Italia

Palermo, Roma y la Vecchia Signora han sido su hogar, así como el lugar donde para muchos Dybala supone el último gran exponente internacional del Calcio. Ya son más de 350 partidos en un torneo donde Paulo acumula 170 goles y hasta 13 títulos locales. De momento, Arabia Saudita no será el lugar para seguir una carrera que tuvo en Doha su punto más alto.

Osimhen, la respuesta al ‘no’ de Dybala

Fabrizio Romano comunica que el delantero nigeriano si se encontraría por estas horas cerca de poder desembarcar por el fútbol de Oriente Medio. Un paquete de 60 millones de euros apunta a ser la clave para sacare de Napoli rumbo a un Al-Hilal deseoso de contar con una potencia global en este mercado de pases.