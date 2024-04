Para erradicar por completo los rumores sobre su posible salida de la dirección técnica del Tottenham a final de la temporada, Ange Postecoglou dio incluso un paso más allá y comentó su ambicioso objetivo de conformar para el próximo curso una plantilla que verdaderamente sea capaz de pelear por un título que al club se le niega desde 1991, año en el que conquistó la FA Cup y la Community Shield.

“¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Vine aquí para trabajar y buscar tener éxito. Si no pensara que en 12 meses voy a estar en la carrera por el título, entonces no hubiese venido. No voy a dejar que el club descanse en lo que hicimos este año. Estoy aquí para ganar. Quiero ganar. El lugar donde terminemos esta temporada debería ser la base para que seamos mejores el año que viene”, señaló en conferencia de prensa.

Si bien Ange Postecoglou logró dar forma a un equipo atractivo, de propuesta ofensiva y funcional al espectáculo por proponer constantemente acciones de mano a mano, tanto en ataque como en defensa, se ha quedado corto a la hora de poder pelear en los primeros puestos de la Premier League. Actualmente se ubica en la quinta posición, a 11 puntos del líder Liverpool, pero con buena ventaja sobre Manchester United para comenzar a asegurar, cuanto menos, su presencia en la fase de grupos de la Europa League.

Para embarcarse en los ambiciosos objetivos que trazó para la próxima temporada, el entrenador contará seguramente con Cristian Romero como emblema de su defensa. El argentino tiene contrato con el Tottenham hasta junio de 2027 y está muy a gusto en un club en el que también destaca por liderazgo y se ha ganado el status de referente.

Muy distinta es la situación de Giovani Lo Celso, quien parecería estar jugándose su futuro en cada partido. De hecho, su continuidad con los Spurs estuvo en duda durante el mercado de fichajes de mitad de temporada, en el que volvió a tener numerosos pretendientes tanto en la propia Premier League como en España e Italia.

¿Qué equipos estuvieron tras el fichaje de Lo Celso?

En el último mercado de fichajes europeos, fueron varios los equipos que estuvieron atentos a que Postecoglou decidiera si seguiría o no contando con Giovani Lo Celso, jugador que tiene contrato con el club hasta 2025 y que está cotizado en 16 millones de euros. En España, tanto Betis como Barcelona intentaron obtener su cesión. En Italia, Inter coqueteó con su fichaje y desde la propia Premier League hubo equipos que consultaron sobre su situación.

Finalmente, el entrenador australiano decidió seguir contando con el argentino, en coincidencia con buenas producciones que le dieron mayor protagonismo en el equipo. De todos modos, todo indica que el mediocampista volverá a ser un nombre que dará más de una noticia en el próximo mercado de fichajes, por el importante número de pretendientes y porque podría quedar más relegado en función de los refuerzos que necesariamente deberá salir a buscar el club para ayudar a cumplir los objetivos ambiciosos de su conductor.

Vuelta a las competiciones europeas

Solo una catástrofe en las últimas nueve fechas que quedan por delante en la Premier League podrían privar al Tottenham de jugar competiciones europeas en la temporada 2024/2025, tras la ausencia en el plano internacional del presente curso, que fue producto del octavo puesto obtenido en el torneo doméstico en la 2022/2023.

Actualmente, los Spurs se encuentran a tan solo tres puntos del cuarto puesto que hoy por hoy le garantiza al Aston Villa presencia en Champions League y concretarlo es otro de los grandes objetivos de Postecoglou. En caso de no hacerlo, los ocho puntos que lleva de ventaja sobre Manchester United le propician un importante colchón para empezar a asegurar que competirá en la Europa League desde fase de grupos y allí también podría abrirse una buena oportunidad para la cosecha de títulos que pretende el DT.