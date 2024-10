Se confirmó la lesión de Gio Lo Celso, quien podría perderse la fecha FIFA de noviembre

Giovani Lo Celso había vuelto a la titularidad en la Selección Argentina para el partido frente a Venezuela por la fecha 9 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas. Jugó hasta los 68 minutos, cuando Lionel Scaloni, post gol de cabeza de Salomón Rondón, decidió reemplazarlo para reforzar la defensa con Leonardo Balerdi.

Por lo que hasta ese entonces no se vislumbraba ninguna lesión. Incluso, hasta el lunes 14 de octubre se postulaba como una opción para el once que la Scaloneta debía presentar para el compromiso con Bolivia en el Estadio Monumental. No obstante, de un momento a otro, el entrenador, en conferencia de prensa, anunció que sería baja.

Pero en ese momento, Lionel Scaloni solo señaló que se debía a una molestia y que, por tal razón, Giovani Lo Celso no se había entrenado por precaución. Es más, tras el 6 a 0 que la Selección Argentina le propinó al combinado dirigido por Óscar Villegas, Scaloni remarcó que no había participado del juego en cancha de River porque, en algunas ocasiones, debían no arriesgar y pensar tanto en los futbolistas como en sus clubes.

Sin embargo, a pesar de la mesura del cuerpo técnico de la Albiceleste, la dolencia que sentía Lo Celso es a causa de una lesión miotendinosa de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho que le demandará entre 4 y 6 semanas de recuperación. Por lo tanto, no solo que se perderá los próximos compromisos del Real Betis, sino que es posible que no pueda estar a disposición de la Selección para la fecha FIFA de noviembre.

Giovani Lo Celso estará de baja entre 4 y 6 semanas.

Los partidos que Gio Lo Celso se perdería de la Selección Argentina

Ante el parte médico, es prácticamente un hecho que Giovani Lo Celso se perderá los partidos frente a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco el 14 de noviembre y Perú en el Estadio Monumental el 19 del mismo mes, por las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Asimismo, si se toma como referencia que el periodo indicado para su recuperación es de mínimo un mes, el ex Rosario Central se ausentará en los encuentros del Real Betis con: Osasuna, Copenhague (UEFA Europa League), Atlético de Madrid, Gévora (Copa del Rey), Athletic Club de Bilbao, Celja (UEL) y Celta de Vigo.

Los que se tuvieron que bajar de la fecha FIFA de octubre y podrían reaparecer en noviembre

Caso contrario al de Gio Lo Celso serían aquellos que estaban convocados para la fecha FIFA de octubre, pero que por diferentes dolencias debieron bajarse. Tales son los ejemplos de: Nicolás González, Paulo Dybala, Alejandro Garnacho y Marcos Acuña. Por su parte, Valentín Carboni sufrió rotura de ligamentos y podrá estar de vuelta en la Selección Argentina recién el año que viene.