La última temporada estuvo lejos de ser satisfactoria para Manchester United. El combinado inglés, que hizo grandes inversiones en los últimos mercados y apostó a Erik ten Hag como entrenador, terminó en la octava posición de la Premier League y jugará Europa League en la próxima campaña.

A pesar de que los Diablos Rojos sumaron una FA Cup al vencer a Manchester City en la final, saben que tienen mucho camino por delante y, para ello, intentarán dar el golpe en el presente mercado de pases.

Según adelantó el medio italiano Il Messaggero, en Manchester interesa Paulo Dybala, que tuvo una gran temporada con la camiseta de Roma, pero que se quedó fuera de la Copa América por decisión de Lionel Scaloni. La Joya atravesará en la 2024-25 su último año de vínculo con el elenco capitalino.

En caso de concretarse la transferencia, el cordobés tendría su primera aventura en la Premier League, con experiencia en el lomo por haber pasado siete temporadas en un equipo de la talla de Juventus.

Dybala, pretendido por Manchester United. (Foto: Imago)

A favor de Manchester United, la cláusula de Dybala es de 12 millones de euros, un monto de lo más asequible para un club del Top 6 de Inglaterra. Incluso Roma podría analizar soltarlo este verano, ya que podría perderlo en el siguiente sin recibir retorno por la finalización de su contrato.

Los números de Dybala en la temporada 2023-24

De la mano de Daniele De Rossi, el surgido de Instituto de Córdoba volvió a tener un nivel destacado y fue una pieza importante en la Loba. En total, afrontó 35 encuentros en esta campaña, en los que aportó 16 tantos y repartió 10 asistencia, cifra que lo colocó como el jugador con más participaciones en goles de la Serie A este año.

¿Por qué Dybala no juega la Copa América 2024?

La razón se debe exclusivamente a la decisión futbolística de Scaloni, que no lo incluyó ni para la prelista de 29 futbolistas, que luego fue achicada hasta la convocatoria definitiva de 26. Dybala no juega en la selección desde los amistosos de marzo de 2023 y, desde entonces, no tuvo más minutos por gusto del DT o por lesiones que no le dejaron estar disponible.

Tras haber dado la lista, Scaloni se refirió a la ausencia de la Joya: “Al final no solo pasa por él (Dybala). Cuando dejás un jugador afuera, más en las condiciones que las tuvimos que hacer, es siempre difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. Con todo el dolor del mundo, es la decisión que tomamos“.