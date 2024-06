Desde el 20 de junio hasta el 14 de julio, la Selección Argentina luchará por consagrarse en la Copa América 2024 a disputarse en Estados Unidos. La albiceleste llega como máxima candidata al ser la campeona del mundo y defensora del título continental.

Los comandados por Lionel Scaloni son cabeza del Grupo A, que también está integrado por Canadá, Chile y Perú. Con Lionel Messi como capitán, un plantel muy similar al que celebró en Qatar 2022 intentará sumar un nuevo trofeo para el país sudamericano.

A pesar de que las principales estrellas argentinas estarán en la Copa América, llamó la atención desde un principio la ausencia de Paulo Dybala. Es que el cordobés tuvo una destacada campaña 2023-24 con la camiseta de Roma, pero no integra el plantel de Argentina.

La razón se debe exclusivamente a la decisión futbolística de Scaloni, que no lo incluyó ni para la prelista de 29 futbolistas, que luego fue achicada hasta la convocatoria definitiva de 26. Dybala no juega en la selección desde los amistosos de marzo de 2023 y, desde entonces, no tuvo más minutos por gusto del DT o por lesiones que no le dejaron estar disponible.

Opciones ofensivas como las de Nicolás González, Alejandro Garnacho, Valentín Carboni y Ángel Correa, quién finalmente fue recortado, le ganaron la pulseada en la consideración.

Tras haber dado la lista, Scaloni se refirió a la ausencia de la Joya: “Al final no solo pasa por él (Dybala). Cuando dejás un jugador afuera, más en las condiciones que las tuvimos que hacer, es siempre difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. Con todo el dolor del mundo, es la decisión que tomamos“.

La reacción de Dybala por haberse quedado sin Copa América

Al igual que en la edición 2021, la que terminaría con la sequía de la Selección Argentina, Dybala no formará parte de la de este año. En The Athletic, el campeón del mundo expresó cómo se sentía por quedar fuera del plantel.

“Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido. Entiendo que a nuestro entrenador le resulte difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir 26. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la Selección Argentina“, comentó.

La temporada de Dybala en Roma

Bajo el mando de Daniele de Rossi y asociado con Leandro Paredes, el cordobés dejó grandes sensaciones en la Serie A durante la campaña 2023-24. Con 9, fue el máximo asistidor de la liga y el tercero con más participaciones en goles, si se suman los 13 gritos que aportó.