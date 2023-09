La carrera de Papu Gómez tomó un giro inesperado en los últimos meses. Luego de una histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, el exmediocampista del Atalanta no pudo recuperarse rápidamente de la lesión que sufrió en la última Copa del Mundo y terminó por rescindir su contrato con Sevilla, por lo que hoy es agente libre.

Si bien hubo sondeos desde Qatar y Arabia Saudita, medios europeos informan que hay un club en particular que estaría interesado en contratar al campeón del mundo y el interés parece ser recíproco. “Está esperando una llamada de Europa, sobre todo la del propio Inter” , dijo La Gazzetta dello Sporten las últimas horas.

Inter y Monza, posibles destinos de Papu Gómez

La Serie A es la liga en donde más se destacó el ex Arsenal y San Lorenzo, por lo que dos equipos del Calcio podrían quedarse con su pase ya con el mercado cerrado por lesiones dentro de sus planteles: Monza e Inter Milan.

En cuanto al Nerazzurro, desde Italia informaron que la llegada del Papu podría producirse “especialmente para compensar la ausencia de Marko Arnautovic” y la predisposición del argentino es real, pese a haber sido tentado desde Medio Oriente. ¿Volverá a la tierra que lo vio brillar?

¿Se retiró el Papu Gómez?

Sin equipo, el propio jugador confesó que tiene en mente abandonar la actividad deportiva. Sin embargo, no pierde la esperanza de poder encontrar un destino que lo motive a seguir viviendo de lo que ama.

“Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada. Si no llega, podría considerar retirarme. Lo di todo por el fútbol y no quiero terminar amargado”, sentenció el ex Atalanta durante una entrevista con el periodista Matteo Spini, del diario Eco Di Bergamo. ¿Podrá resolver su situación deportiva en el corto plazo?