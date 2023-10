Si bien Nico Paz sigue comprometido con el Castilla, el entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que tiene muy en cuenta al joven hispano-argentino. Un elogio del italiano no pasó desapercibido en la rueda de prensa previa al Clásico ante Barcelona de este sábado.

La cabeza de Real Madrid y, por ende, de Ancelotti, pasa por el trascendental partido ante Barcelona en el Olímpico de Montjuic. No obstante, una de las consultas que le llegó al entrenador italiano fue sobre la comparación con su rival respecto a la proyección de jóvenes futbolistas.

En este sentido, en un primer momento, Carletto destacó que si bien Barcelona cuenta con Fermín López y Lamine Yamal, el Madrid también tiene “jóvenes que son espectaculares“. “Bellingham, Tchouameni, Camavinga… y gente de la cantera“, mencionó el director técnico.

Sin embargo, pese a esta respuesta, llegó ineludiblemente la repregunta sobre el porqué Real Madrid no promueve canteranos como sí lo hace Barcelona. Aquí fue donde Ancelotti, si bien dudó en primera medida, terminó por responder y aprovechó para elogiar a algunos juveniles merengues.

Ancelotti destacó juveniles y mencionó a Nico Paz

“Ellos (Barcelona) han tenido muchas lesiones y eso ha favorecido que lleguen oportunidades. Porque si se te lesionan muchos durante el curso, tienes que tirar de la cantera. Álvaro Rodríguez, Mario Martín, Nico Paz y Gonzalo (García Torres) están muy cerca de jugar con el primer equipo“, manifestó Carlo Ancelotti respecto a sus propios canteranos.

Nico Paz está en la consideración de Ancelotti y hasta tiene entrenamientos con el primer equipo. Estuvo convocado a cuatro partidos con Real Madrid en LaLiga de España (Almería, Celta de Vigo, Getafe y Real Sociedad) esta temporada, aunque no pudo ver minutos aún (también fue convocado en dos encuentros la pasada campaña sin ver minutos). El debut en el primer equipo se hace esperar, pero las palabras del entrenador italiano llaman a pensar que podría suceder pronto.

Su presente es realmente formidable y por eso la mención de Carletto. Lleva seis goles anotados en ocho partidos jugados con Real Madrid Castilla en la Tercera División del fútbol español. También ha jugado un encuentro por la UEFA Youth League.

¿Nico Paz tiene chances de jugar el Clásico?

Real Madrid ya brindó su convocatoria para el Clásico y no fue incluido Nicolás Paz. De hecho, de los canteranos que mencionó en la rueda de prensa, ninguno será parte del encuentro ante Barcelona. El futbolista, que ya jugó en la Selección Argentina Sub 20, deberá esperar su oportunidad en el primer equipo. La gran cantidad de variantes en el mediocampo hace que el hijo de Pablo Paz todavía no pueda participar de un clásico español.

La convocatoria de Real Madrid para el Clásico