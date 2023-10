Aunque Valentín Barco estuvo en la órbita del Real Madrid, o al menos su nombre formó parte de los rumores de mercado que lo involucran, la realidad es que el principal pretendiente del futbolista de Boca siempre ha sido Manchester City, pero también que en el equipo Merengue existe otra prioridad en el fútbol argentino.

Según adelantó anoche Walter Safarian en Radio La Red, en el equipo español están decididos a llevarse a fin de año a Federico Redondo, mediocampista de Argentinos Juniors que compartió con El Colo el plantel de la Selección Argentina que, bajo las órdenes de Javier Mascherano, disputó el último Mundial Sub-20 que se desarrolló en el país.

“Si no pasa nada extraño, a fin de año Argentinos Juniors lo vende a Redondo y va a jugar en el Real Madrid B. Lo compra el Real Madrid y lo pone en Real Madrid B. Cuando lo compró a Cambiasso, era un pibe. Lo dieron a préstamo en un momento y se consolidó después en el primer equipo”, explicó el periodista.

“Quien me lo contó, me dijo que Real Madrid está siguiendo a Redondo. Si lo compara a fin de año va a la filial. 10 palos (10 millones de euros) pide Argentinos Juniors y se convertiría en la venta más importante del club“, agregó en relación al jugador que hizo su estreno en Primera División en julio del año pasado y no tardó en consolidarse.

Federico cuenta con la doble nacionalidad, argentina y española, lo que no le supondrá ocupar un cupo de extranjero. Vale destacar que es hijo de Fernando Redondo, talentosísimo volante central que brilló en la Selección Argentina de Alfio Basile, conquistó la Copa América de 1993 y disputó el Mundial de 1994. Su vinculación con Real Madrid es innegable, pues allí disputó seis temporadas, conquistando dos Champions League y una Intercontinental, además de tres títulos domésticos.

El gol de Redondo no le alcanzó al Bicho

Anoche, a la vez que Walter Safarian confirmaba el interés de Real Madrid en su fichaje, Federico Redondo fue autor del gol que puso a Argentinos Juniors en ventaja ante Huracán, en el partido que disputó como local correspondiente a la décima fecha de la Copa de la Liga. Sin embargo, ese tanto no le serviría al Bicho para sumar, porque el globo lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Ignacio Pussetto.

¿Y qué pasará con Barco?

Valentín Barco, otra de las joyas de la Selección Argentina Sub-20, no quiso tomar ninguna decisión a futuro hasta que finalice la participación de Boca en la CONMEBOL Libertadores. No queda mucho para esa fecha, porque el próximo sábado 4 de noviembre tendrá lugar en el Estadio Maracaná la gran final del certamen, con Fluminense como rival.

A mediados de septiembre, se dijo que el futbolista había aceptado el ofrecimiento de Manchester City, incluso que había acordado ya un precontrato. En Boca, sin embargo, son optimistas en que el jugador aceptará una renovación del contrato que expira el año próximo, lo que les permitiría incrementar el valor de una cláusula de recisión que actualmente está fijada en 10 millones de dólares. Pero no es el equipo que dirige Josep Guardiola su único pretendiente en la Premier League, ya que también en Brighton están dispuestos a competir por su fichaje.