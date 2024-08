El llamativo cambio en el contrato de Paulo Dybala que sacude su futuro con AS Roma

Paulo Dybala está iniciando su tercera temporada con la AS Roma en la que tendrá dos compañeros argentinos de lujo: Leandro Paredes y Matías Soulé. De la mano de Daniele De Rossi como entrenador, el conjunto capitalino busca pelear mano a mano por la Serie A con Inter, Milan, Juventus y Napoli entre tantos.

Para ello, el cuadro romano se reforzó con varias caras nuevas. Más allá del mencionado Soulé, la Loba ha incorporado al lateral español Angeliño, al volante francés Enzo Le Feé y al delantero revelación de la liga de España, Artem Doybyk como máximas figuras. Todos ellos, rodeando a la gran figura del equipo: Paulo Dybala.

Sin embargo, el futuro del cordobés de 30 años parece cambiar de manera drástica en el inicio de la temporada 2024-25. Es que Dybala llegó a la Roma a mediados de 2022 y firmó contrato por tres años, estableciendo una cláusula de rescisión inferior a su precio de mercado, sellada en 12 millones de euros para el las ligas foráneas y de 16 millones de euros para los equipos italianos.

Lo que se desconocía hasta la fecha es que su cláusula era válida para los primeros dos años de contrato. En el tercero expiraba, y esto fue lo que sucedió en los últimos días en las vísperas del inicio de la temporada 24-25. En concreto, si durante esta temporada algún equipo quiere llevarse a Paulo Dybala, ahora deberá negociar directamente con la Roma, algo que hasta hace escasas semanas no sucedía.

Así, en su último año de contrato con el cuadro de la capital, Dybala ya no depende de sí mismo para resolver su futuro. De llegar una oferta, primero decidirá Roma, y al ser considerado su máxima figura, parecería difícil que quieran desprenderse de él.

Dybala ya no tiene cláusula de rescisión en AS Roma

Desde Arabia Saudita tientan a Paulo Dybala

Diversos medios de la capital italiana como el Voce Giallo Rossa o el Corriere dello Sport revelaron que desde la liga árabe no se dan por vencidos para quedarse con el pase de Dybala. Lo que antes era una negociación sencilla con la ejecución de la cláusula de rescisión, ahora tendrá que ser una charla formal previa con el club romano.

El Fondo de Inversión Saudí quiere adquirir su ficha para depositarlo en uno de sus cuatro equipos (Al-Ittihad, Al-Ahly, Al-Nassr y Al-Hilal) y lo tienta con un contrato de 20 millones de euros por dos años. Pese a que a Dybala lo seduce la oportunidad, de momento parece lejano debido a lo que implica a nivel deportivo y como decisión de vida emigrar a tierras árabes.

En caso que finalmente acepte marcharse a Arabia o a cualquier destino, desde AS Roma apuntan al atacante Edon Zhegrova como su reemplazante. El oriundo de Kosovo tiene 25 años y es la figura del Lille de la liga de Francia. Sin embargo, la intención principal de Daniele De Rossi es seguir contando esta temporada con Paulo Dybala.

La frase de Paulo Dybala sobre su futuro

Hace un puñado de semanas, el delantero dio una entrevista a The Athletic en la que habló de su futuro: “Estoy en Italia desde hace casi 12 años y estoy viviendo un momento increíble. Es difícil para mí verme lejos de Italia porque aquí me he convertido en un hombre. Italia lo tiene todo para mí. Sería difícil irme, pero obviamente también está la curiosidad de saber cómo podría jugar en otras ligas“, señaló priorizando la liga italiana como su prioridad, aunque dejando la puerta abierta a otros desafíos.

De Rossi habló del futuro de Dybala

Daniele De Rossi, ante los rumores de una posible salida de Dybala, expresó en las últimas horas: “Cuando me preguntaron si había alguien a quien había que tener atado de pies y manos en Roma, dije que no. Cualquiera que quiera irse es libre de hacerlo. Los que están aquí son todos jugadores de la Roma, luego veremos qué pasa, pero lo que digo no en base a él ni a los rumores que leo“.

Los objetivos que se planteó la Roma para la temporada 2024/2025

La Roma de Daniele De Rossi sueña con volver a adjudicarse el scudetto. Es que ya pasaron más de 20 años, dado que la última vez que lo consiguió fue en la temporada 2000/2001. Pero no es el único objetivo. Además buscará hacerse con la Copa Italia y con la Europa League (comenzará su participación en la Fase de Liga).