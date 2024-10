Una nueva polémica extradeportiva sacude al lateral derecho y subcapitán del Manchester City, Kyle Walker. El internacional y experimentado inglés de 34 años ha estado en diversas controversias fuera de las canchas en los últimos meses desde que se conoció un triángulo amoroso que lo vincula con su esposa y una modelo, con las que no solo mantenía relaciones sentimentales, sino que formó dos familias paralelas.

A esto, como si fuera poco, se le sumó un nuevo episodio de infidelidad recientemente en el que se ubicó a una tercera mujer como amante del futbolista, lo que enfureció aún más a su primera pareja y madre de cuatro de sus hijos, Annie Kilmer.

En las últimas horas, se conoció un nuevo escándalo que tuvo a Walker como protagonista, aunque en esta ocasión lo involucra solo a él. El periódico inglés Daily Mail reveló, con imágenes que tomaron repercusión viral, que el lateral de Manchester City estuvo en un bar de las calles de la ciudad británica y a la salida se lo vio orinando en pleno espacio público, en una zona cercana al establecimiento nocturno.

El problema es que en Mánchester existe una Orden de Protección de Espacios Públicos establecida en 2023 por el Ayuntamiento que prohíbe orinar en público en una zona restringida, y se espera que los culpables sean multados con hasta 150 libras esterlinas si son atrapados, tal como sucedió con Walker. Y en medio de esta contexto, el defensor citizen atraviesa una problemática económica con su ex esposa.

Las 15 millones de libras que puede perder Kyle Walker por su triángulo amoroso

El Daily Mail sostuvo que Annie Kilmer está dispuesta a perdonarlo y regresar con él sólo si el propio Walker acepta darle 15 millones de libras esterlinas, cifras cercanas a la mitad de la fortuna que el defensor almacenó durante toda su estadía en el Manchester City.

El medio aclara que la mujer de 32 años está exigiendo este dineral producto de la relación paralela que sostuvo con la modelo Lauryn Goodman, con la que tuvo dos hijos y una familia paralela. Desde que esto salió a la luz, Walker y Kilmer han estado luchando para recomponer su relación.

Al detalle, la triple vida amorosa de Kyle Walker

Para entender mejor la situación hay que entender las etapas en las que Walker estuvo con cada una de sus mujeres. Annie Kilner es su mujer actual, su pareja original y con quien tan sólo estuvo separado entre mediados del 2019 y mediados del 2021.

Luego volvieron a estar juntos, en 2022 se casaron y hoy están a la espera del cuarto hijo de la pareja. Aunque claro, al conocer todo sobre su doble y hasta triple vida, Annie echó a Walker de su casa y éste ahora vive en un apartamento en las afueras de Manchester.

Lauryn Goodman es la segunda pareja que conocimos de Kyle Walker, su amante, y con la cual tiene dos hijos. El primero fue producto de la corta relación que mantuvieron durante 2019, con un bebé que nació en abril del 2020. Luego volvieron a encontrarse y hoy tienen otra hija, la cual Goodman dio a luz unos meses atrás.

Pues a esto hay que sumarle esta “modelo misteriosa” de la que habla The Sun, con la cual Walker mantuvo una relación secreta entre enero del 2019, cuatro meses antes de separarse de Kilner, y hasta septiembre del 2021, en paralelo a su relación con Goodman.