Por el escándalo amoroso, Kyle Walker fue despojado de sus mansiones y le pidió ayuda a Manchester City: "No tiene a donde ir"

La temporada 2024-25 de la Premier League arrancó con una sonrisa para Manchester City. El elenco comandado por Pep Guardiola, defensor del título, inició con victoria ante Chelsea en un partido exigente en el que contó con bajas destacadas como la de Kyle Walker.

El lateral derecho y referente de los Citizens vio el triunfo de su equipo desde el banco de suplentes mientras atraviesa un complicado momento personal. El de la Selección Inglesa arrastra un problema matrimonial tras conocerse que tuvo otro hijo con su amante, Lauryn Goodman.

A raíz de esta problemática, por la que el defensor ya admitió responsabilidad y pidió disculpas públicas a su esposa, transita actualmente una crisis habitacional a pesar de tener dos mansiones de lujo en Inglaterra.

Walker tuvo que cederle una de ellas a su amante, mientras que la otra casa es la que habitan su esposa Annie Kilner y sus otros hijos. El futbolista tenía intenciones de volver a vivir con Kilner y la familia que formó con ella para esta época del año.

La casa en la que vive Annie Kilner. (Foto: The Sun)

Pero su esposa le negó el regreso y ahora Walker debe rebuscárselas para encontrar dónde vivir. En ese contexto, Manchester City le cedió dónde vivir de momento.

“Se ha estado quedando en los apartamentos propiedad del club porque no tiene otro lugar a donde ir. Pensó que Annie lo aceptaría de vuelta después de que compartieran vacaciones familiares, pero ella no estuvo de acuerdo“, reveló una fuente a The Sun.