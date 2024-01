El penal 'no look' que convirtió Lucas Ocampos en la derrota de Sevilla ante Alavés

Lucas Ocampos marcó de penal con una definición ‘no look’ para Sevilla en la derrota ante Alavés. El argentino sumó apenas su tercer gol en LaLiga, pero no sirvió de mucho, ya que con esta caída, el equipo andaluz está cerca de los puestos de descenso.

Alavés, con un gol del argentino Nahuel Tenaglia, le ganó a Sevilla por 3-2 en un duelo clave de la parte baja de la tabla de posiciones. Con este resultado, el conjunto ‘alavesista’ se permite subir posiciones importantes, mientras que los sevillanos podrían terminar esta fecha 20 en puestos de descenso directo.

Ocampos fue noticia por su definición lujosa en un momento delicado del partido. Al minuto 82 de juego, luego de una falta del ex Independiente, Carlos Benavídez, el ex River tomó el balón y, con suma tranquilidad, marcó el 2-2 parcial. En la definición, no miró al arquero Sivera, es decir que hizo un ‘no look’ mandando la pelota a la derecha.

Parecía que el equipo de Quique Sánchez Flores podría sumar al menos un punto de local en un duro partido. Sin embargo, llegando al minuto 90, de un córner, Samu Omorodion desvió la pelota y Rubén Duarte apareció solo por atrás de todos para marcar de cabeza el 3-2 agónico para el triunfo de Alavés.

Sevilla puede terminar la fecha en puestos de descenso

La situación de Sevilla es bastante delicada. Ya el año pasado tuvo una campaña muy mala donde se salvaron de descender en los últimos partidos. Pero este año vuelve a pelear abajo por malas decisiones dirigenciales, de sus entrenadores y flojos rendimientos de sus futbolistas.

Ante Alavés, por ejemplo, sumaron su noveno partido consecutivo sin ganar de local. Un dato lapidario, pero que dice mucho respecto a este equipo. Hoy tiene 16 puntos (mismos que Celta de Vigo que todavía debe jugar) y está salvándose del descenso. Sin embargo, si Cádiz (decimoctavo en LaLiga) gana esta fecha (juega el domingo ante Valencia), pasaría a Sevilla.

Quique Sánchez Flores, tercer entrenador de la temporada, sin soluciones

Es la tercera derrota que sufre Quique Sánchez Flores en su quinto partido al frente de Sevilla. Sólo le ganó a Granada (decimonoveno en LaLiga) en su debut en el cargo y, recientemente, le había ganado a Racing Ferrol por la tercera ronda de la Copa del Rey.

Este entrenador es el tercero que tiene el equipo andaluz en la temporada, ya que empezó con José Luis Mendilibar (último campeón de la Europa League), a quien despidieron en octubre de 2023, y siguió con el uruguayo Diego Alonso, quien duró sólo 14 partidos hasta que prescindieron de sus servicios a mitad de diciembre.

De los argentinos, Sevilla sólo tuvo como titular a Lucas Ocampos. Erik Lamela, Federico Gattoni y Marcos Acuña no estuvieron siquiera en el banco de suplentes. En el caso del ‘Huevo’, una nueva lesión lo dejó fuera, mientras que Lamela y Gattoni no cuentan para Sánchez Flores y se les busca una salida.