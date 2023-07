Mientras Emiliano Martínez se encuentra en los Estados Unidos de pretemporada con Aston Villa, la prensa europea alertó de la oferta de 15 millones de euros que Inter de Milán había hecho llegar formalmente para su fichaje, por la cual todavía no había recibido respuesta.

Si se tiene en cuenta que los Villanos pagaron al Arsenal 25 millones por Dibu, que ahora puede presumir de ser el arquero de la Selección campeona del mundo en Qatar, es improbable pensar que puedan aceptarla. Distinto podría ser el interés personal del arquero debido a que el neroazzurro le permitiría disputar una competencia que ya reconoció le hace mucha ilusión poder ganar: La Champions League.

Quien llevó algo más de claridad respecto a las intenciones de Emiliano Martínez fue su representante Gustavo Goñi, quien si bien reconoció haber tenido él mismo contactos con emisarios del club italiano, deslizó que este no tiene intenciones de marcharse en el presente mercado de fichajes.

“El que no lo conoce en profundidad, ve al Aston Villa como un equipo de menor valía. Pero no lo es. Está en un proceso de crecimiento”, dijo para explicar que Dibu actualmente se siente muy a gusto con el equipo y que no cree que haya llegado el momento de cambiar de aires.

¿Qué competencia europea jugará Aston Villa la próxima temporada?

Aunque por momentos Aston Villa se ilusionó el último curso con lograr la clasificación a la Champions League o cuanto menos a la Europa League, algunos momentos de irregularidad lo hicieron perder terreno y finalizar la Premier League en la séptima posición, lo que solo le bastó para acceder a la Conference League que es el tercer torneo en importancia a nivel de clubes en Europa.