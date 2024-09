Al Ahli, equipo de Arabia Saudita, buscó a Vinícius en el último mercado de pases. Tras esto, el rendimiento del delantero no es el mejor tanto en el Madrid como en Brasil.

Vinícius Júnior vuelve a estar en el foco de las críticas tanto por la actualidad de la selección de Brasil como su arranque de temporada en el Real Madrid. Evidentemente, no es el mismo extremo brasileño que la rompió en la campaña pasada y en el club merengue aseguran que esto tiene un motivo y estaría apuntado a la oferta récord que le hicieron para llegar al fútbol de Arabia Saudita.

En Real Madrid hay preocupación por el pobre arranque de Vini Jr. en esta temporada. Apenas marcó un gol y fue de penal, ante Las Palmas, en estos siete partidos jugados desde que inició el año futbolístico. Su efectividad en ataque está en números rojos y esto abre el debate sobre su estado actual.

A este mal momento en el Madrid hay que sumarle lo que pasa en la selección de Brasil. Luego de la derrota ante Paraguay, la ‘Verdeamarela’ quedó en una posición complicada en la tabla de posiciones de las Eliminatorias para el Mundial 2026. El principal apuntado por la prensa de aquel país fue Vinícius Júnior. En el canal Globo llegaron a asegurar que “no se puede jugar sólo por el nombre“. Esto explica el hartazgo que hay hacia las figuras.

En Real Madrid culpan a Arabia Saudita del mal momento de Vinícius Júnior

Desde España, el diario AS hizo un resumen del mal momento de Vinícius Júnior y encuentran su explicación en algunos hechos extradeportivos. No se cuestiona lo futbolístico, sino la cabeza del propio jugador brasileño.

Vinícius Júnior no pasa un buen momento en el Real Madrid (IMAGO / ZUMA Press Wire).

Una de las teorías que rondan dentro del Real Madrid estaría apuntado a la mega oferta que recibió Vini de parte del fútbol de Arabia Saudita. Al Ahli, uno de los cuatro equipos del PIF (Fondo de Inversión Pública), le habría ofrecido un contrato de 350 millones de euros al año y estaría dispuesto a pagar 400 millones de euros al cuadro merengue.

Si bien desde el Madrid desmienten que haya llegado alguna oferta, desde el lado del jugador hubo charlas con dirigentes de Arabia Saudita. Esta propuesta lo habría “descentrado” de lo futbolístico y es lo que explicaría este bajón en el arranque de temporada, todo lo contrario a lo visto en la campaña en donde fue figura para los títulos de LaLiga y la UEFA Champions League en la 2023-24.

Otro punto que pudo haber influido en este mal momento del extremo nacido en São Gonçalo son sus recientes declaraciones sobre el Mundial de España 2030, en relación a los constantes insultos racistas que recibe en aquel país.

“Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel, porque si en 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar (el Mundial). Si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado”, aseguró en una entrevista con la CNN.

Dirigente de Al Ahli confirmó que buscaron a Vinícius y que podrían volver a buscarlo en enero

Si en Real Madrid acusan a Arabia Saudita de ser una distracción para Vinícius Júnior, las recientes declaraciones de un dirigente del Al Ahli empiezan a causar más problemas. Khaled Al Issa, en una entrevista a Koora Rotana de acuerdo a declaraciones citadas por el diario AS, aseguró que buscaron al brasileño y que no descartan hacerlo en el próximo mercado.

“Teníamos el deseo de traer a un extremo muy grande, Vinicius, pero durante las negociaciones sucedió algo inesperado, que los jugadores saudíes se fueron a profesionalizar de acuerdo con el programa de becas. De esa forma, (Firas) Al Buraikan (extremo) se convertía en profesional, por lo que la prioridad pasó a ser fichar a un delantero y negociamos con (Ivan) Toney y (Victor) Osimhen”, explicó el dirigente. Al final, Al Ahli contrató a Toney a cambio de 52 millones de euros, pagados al Brentford.

Pero, así como no pudieron contratar a un extremo en verano, no lo descartan para el mercado invernal donde Vini sigue siendo el favorito. “Si Dios quiere, en invierno contrataremos a un extremo que superará las expectativas“, avisó. Arabia Saudita sigue amenazando a Real Madrid.