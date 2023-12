Hace poco más de un mes se instaló con fuerza la posibilidad de que Gonzalo Montiel rescindiera su contrato de préstamo por una temporada con Nottingham Forest para regresar a Sevilla, por la poca continuidad que estaba teniendo desde su llegada. Sin embargo, en el equipo español tampoco contaba para el entrenador Diego Alonso.

Desde entonces, hubo muchos cambios en ambos equipos. En Sevilla, Quique Sánchez Flores reemplazo al director técnico uruguayo. En Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo hizo lo propio con Steve Cooper. Para el defensor argentino, esa última variante fue muy positiva, debido a que el entrenador del equipo lo alineó como titular en los últimos dos partidos y hasta tuvo un rol protagónico en la victoria 2-1 sobre Manchester United este sábado, asistiendo para el gol de su compatriota Nicolás Domínguez.

La confianza de Nuno Espírito Santo podría hacer cambiar de parecer a Montiel y decidir finalizar la temporada con Nottingham. En ese sentido, es importante recordar que el contrato de cesión con Sevilla incluye una opción de compra obligatoria por 11 millones de euros si este disputa al menos la mitad de los partidos del equipo en la temporada, algo que todavía puede suceder si tiene continuidad durante la primera mitad de 2024.

En las últimas horas, de todos modos, se dio un cambio más que podría influir en el futuro de Montiel, que tiene que ver con que en Sevilla, club que sigue siendo el dueño de su ficha, tuvo lugar la asunción presidencial de José María del Nido Carrasco en reemplazo de José Castro. Dicho cambio de mando no se dio a través de una elección, sino por el “Pacto por la gobernabilidad” del club firmado por las grandes familias de accionistas en 2018, que establecía dicho cambio en la presidencia a finales de 2023.

¿Cómo puede afectar el cambio de presidente a Montiel?

Si bien el cambio de presidente no supone un cambio de gestión en Sevilla, pues el saliente asumirá ahora la vicepresidencia, José María del Nido Carrasco sí podría plantear según el portal Estadio Deportivo algunos lineamientos diferentes en cuanto al proyecto futbolístico. Si Montiel quisiera dejar Nottingham, algo que ya no parece tan seguro como hace un mes, tendrá la última palabra a la hora de decidir qué hacer con él, así como diálogo con Quique Sánchez Flores para saber si lo tendría en cuenta o no en la plantilla.

Compromiso con Nottingham

Hoy por hoy, todo parece indicar que Gonzalo Montiel solo dejará Nottingham si no se cumple ese objetivo contractual de disputar con el equipo la mitad de los partidos de la temporada, por lo que no se activaría la cláusula de compra obligatoria. “En Nottingham es un momento complicado, pero yo sigo entrenando y siempre luchándola. Cuando me toque estar, a disposición y siempre con la cabeza firme, tratando de llevarla bien, entrenando día a día y cuando me toque, a full“, había dicho el jugador antes del arribo de Nuno como entrenador.

Si Nottingham no queda obligado a comprar al argentino, dependerá del DT portugués manifestar si quiere o no que se haga el esfuerzo económico por su fichaje. En caso contrario, deberá regresar a Sevilla para la segunda mitad de 2024 y esperar a que se resuelva su futuro, ya sea con la opción de seguir ligado al equipo, con el que tiene contrato hasta mediados de 2026, o con la de buscar un nuevo destino en el mercado que cumpla con su deseo de seguir jugando en el Viejo Continente.