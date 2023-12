El anteúltimo partido del año para Nottingham Forest, que este martes visita al Newcastle en el marco especial del Boxing Day y urgido por sumar puntos que lo alejen de los puestos de descenso, llegó con una oportunidad para Gonzalo Montiel que nadie tenía en los planes. En su segundo partido como entrenador del equipo, Nuno Espirito Santo decidió alinear como titular al argentino, a quien no había dado minutos tres días antes, en la derrota 3-2 como local ante Bournemouth.

Si sorprende la presencia de Montiel entre los titulares es porque desde su llegada al club, cedido por Sevilla en agosto, solo ha sumado minutos en cinco partidos, cuatro de Premier League y uno de Copa, situación que lo llevó a buscar rescindir el vínculo que debería extenderse hasta el final de la temporada.

Dado que en el club español que es dueño de su ficha no parece ser tampoco una prioridad para Quique Sánchez Flores, quien asumió el cargo de entrenador este mes en reemplazo del uruguayo Diego Alonso, y a que el propio jugador rechazó de momento la oportunidad de regresar a River por considerar que no ha llegado el tiempo de abandonar el fútbol europeo; la oportunidad que ha recibido de mostrarse podría cambiar su destino.

En primer lugar, Montiel tendrá la chance de mostrar su valía al nuevo entrenador y tal vez torcer así una suerte que hasta hace una semana parecía echada para terminar quedándose a cumplir el contrato de cesión. Por otro lado, la decisión de Nuno podría tener valor hacia el afuera, pues después de mucho tiempo el argentino podrá mostrarse para acaparar la atención de otros equipos en el Viejo Continente en pos de recibir alguna oferta que de momento brillan por su ausencia.

“En Nottingham es un momento complicado, pero yo sigo entrenando y siempre luchándola. Cuando me toque estar, a disposición y siempre con la cabeza firme, tratando de llevarla bien, entrenando día a día y cuando me toque, a full”, había declarado el campeón del mundo con la Selección Argentina, aclarando que no se había rescindido su vínculo con el equipo inglés.

¿Cómo es el contrato de Montiel con Nottingham?

Gonzalo Montiel llegó al Nottingham cedido por una temporada, procedente de Sevilla, y con una opción de compra valuada en 12 millones de euros que se volvería obligatoria en caso que este disputara la mitad de los partidos oficiales del equipo en la temporada. Aunque ese objetivo parece muy difícil de cumplirse, la llegada de un nuevo entrenador podría cambiar por completo el panorama y propiciarle mucho mayor rodaje en la primera mitad de 2024.

¿Qué dijo Montiel sobre un posible regreso a River?

Consultado sobre el interés de River, al que también se suma el de Flamengo en Sudamérica, Montiel dejó muy claros sus objetivos. “Ahora no. Todavía no es el momento. Estoy acá en Nottingham, trato de seguir, entrenándome y esforzándome y para cuando me toque estar preparado. En algún momento volveré, eso me gustaría”, había señalado.