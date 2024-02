Enzo Fernández le puso punto final al misterio: "No me quiero ir de Chelsea"

Hace un año, Chelsea desembolsó una escalofriante suma de dinero para hacerse con los servicios de Enzo Fernández, volante que venía de ser figura en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Fueron 121 millones de euros por el jugador surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado también en Defensa y Justicia y Benfica.

De todas maneras, el andar global del conjunto de la capital inglesa atentó contra el progreso del nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires. Por ello, las irregularidades también se trasladaron al aspecto individual, por lo que se puso en tela de juicio la continuidad de Enzo Fernández en el equipo comandado por Mauricio Pochettino.

Sin embargo, el talentoso mediocampista empezó a responder con enormes actuaciones. Primero le marcó un golazo infernal de tiro libre al Aston Villa de Dibu Martínez, su compañero en la Selección Argentina y quien no pudo hacer absolutamente nada para impedir la anotación de Enzo Fernández. Allí dejó en claro su deseo.

Con claros gestos, el argentino indicó que tiene la cabeza puesta en los Blues y que no cuenta con intenciones de marcharse, por lo menos en el corto plazo. Inclusive, los propios compañeros de Enzo Fernández en Chelsea celebraron dicho tanto de manera muy efusiva, apoyándolo e incluso catapultándolo de forma llamativa.

Pero la historia no terminó allí. Por el contrario, este lunes, por una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra, Chelsea vistió a Crystal Palace. Y, pese a comenzar perdiendo, lo dio vuelta con dos tantos de Conor Gallagher. Luego, en el último suspiro, el propio Enzo Fernández se despachó con un golazo de antología para el 3-1 definitivo.

Una vez más, el hombre surgido de la cantera de River celebró su gol de una forma muy especial y volviendo a contar con el apoyo de todos sus compañeros. Pero, como si todo esto fuese poco, después del pitazo final, aportó declaraciones que fueron completamente contundentes y que terminaron de despejar las dudas que quedaban.

“No sé de dónde salieron esos rumores, habían hablado en las redes sociales o algo así. Salgo a desmentir totalmente. No me quiero ir de Chelsea. Estoy bien acá, estoy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con la gente del club. Me han tratado de maravilla. Estoy muy agradecido más allá de lo que pase futbolísticamente. Seguiré hasta cuando ellos quieran”, exclamó.

¿Cuándo vuelve a jugar Chelsea?

Chelsea volverá a presentarse el próximo sábado 17 de febrero, por la Premier League de Inglaterra, visitando a Manchester City por la pantalla de Star+.

Chelsea en la Premier League

Pese a esta victoria, Chelsea marcha décimo en la tabla de posiciones de la Premier League. Cosecha 34 unidades y está 20 por detrás del líder Liverpool.