Chelsea no tuvo problemas para deshacerse de Blackburn Rovers y avanzar a los cuartos de final de la Carabao Cup. Una buena actuación del equipo de Mauricio Pochettino con Enzo Fernández como gran figura, quien fue ovacionado cuando se fue reemplazado a pocos minutos del final de partido.

Los ‘Blues’ sumaron un importante triunfo en Stamford Bridge para seguir en competencia en esta copa inglesa. Para este partido, Pochettino optó por darle minutos a algunos futbolistas, que no son habituales titulares y el resultado fue óptimo.

Sin embargo, Enzo Fernández siempre aparece en el once titular del entrenador argentino y en este partido demostró el porqué. Una gran actuación del número 8 del Chelsea en el mediocampo permitió una buena dinámica del equipo, buena velocidad, control y tenencia.

El gol no es característica de Enzo ni tampoco la asistencia de gol. No obstante, el ex River le da al Chelsea una mayor profundidad y es quien inicia buena parte de los ataques de peligro. Ante Blackburn, tal como comentaron en la transmisión oficial en inglés, “dictó el juego” y no es para menos.

Los goles de Benoit Badiashile y Raheem Sterling le dieron la clasificación a Chelsea, aunque Enzo Fernández fue la gran figura del partido con números sobresalientes. De acuerdo a @dataref en X (Twitter), fue líder en duelos ganados (11 de 13), en recuperaciones (9), pases en campo contrario (58), en oportunidades creadas (7), en quites (4) y en faltas recibidas (5). Además, dio 102 pases precisos de 110 hasta su salida. Números de un mediocampista total.

Hinchas de Chelsea ovacionaron a Enzo Fernández

Al minuto 87 de juego, Pochettino decidió resguardar a Enzo Fernández (sobre todo, por el duro calendario que tiene por delante) y lo sacó del partido para el ingreso de Alex Matos. Stamford Bridge ovacionó al mediocampista argentino, de enorme trabajo y figura absoluta ante Blackburn.

Puros aplausos para el futbolista de la Selección Argentina, quien sigue demostrando que es una pieza infaltable en el once titular. Poco a poco, Pochettino va encontrando su once titular con algunas jugadores que no pueden faltar como el propio Enzo o Cole Palmer.

Los duros próximos partidos que tendrá Enzo Fernández con Chelsea

El calendario se le empieza a complicar a Chelsea. Antes del parón internacional por la fecha FIFA de noviembre, los de Pochettino tendrán dos duros partidos. Primero, visitará a Tottenham el próximo lunes 6 de noviembre por Premier League. Seis días más tarde, también por el torneo inglés, el domingo 12 recibirá en Stamford Bridge a Manchester City.

Para poner en contexto, Enzo Fernández y compañía enfrentarán en los próximos dos partidos al líder y a uno de los escoltas de la Premier League. Son dos duelos decisivos y que permitirán a los ‘Blues’ saber dónde están parados.