Enzo Fernández sufre y Pochettino no encuentra la vuelta: la durísima crisis que vive Chelsea

Decidido a volver a dominar Europa tras el bajón anímico que sufrió el club post victoria en la Champions League 2020/21, el Chelsea salió fuerte al mercado de pases invernal y gastó una fortuna de 120 millones de euros por Enzo Fernández.

Sin embargo, pese a que el argentino es uno de los jugadores más destacados del equipo por su entrega y juego, luego de la durísima derrota como local ante Aston Villa (0-1) se conoció una preocupante estadística que refleja lo mal que anda el conjunto de Mauricio Pochettino.

Con 26 partidos por Premier League desde que Enzo Fernández llegó al club en enero de este año, el Chelsea solamente logró la victoria en 5 de estos; 1-0 VS- Crystal Palace, 1-0 VS. Leeds, 3-1 VS. Bournemouth, 4-3 sobre Brighton y 3-0 ante Lutton.

Un porcentaje de triunfos muy bajo que ha complicado fuertemente al conjunto de Londres dejándolo fuera de las competencias internacionales de la temporada 2023/24 y que, por el momento, lo mantiene muy alejado de la zona alta de la Premier League.

Mauricio Pochettino no le encuentra la vuelta al Chelsea

Con una muy mala racha de resultados, desde la dirigencia del Chelsea buscaron a Mauricio Pochettino para que cambie la realidad del equipo. Una decisión que, más allá de los cambios que hizo el DT, no estaría resultando ya que los resultados no se dan.

Si bien el juego del equipo mejoró en comparación al equipo que implementaba Graham Potter, los resultados no llegan y el Chelsea se encuentra 14° posición en la Premier League. A cuatro puntos del descenso y a trece del Manchester City que lidera el campeonato.

La multimillonaria suma que gasto Chelsea en fichajes

Una dura realidad que golpea al Chelsea ya que, así como ficharon a Enzo Fernández, el equipo de Londres gastó una fortuna incalculable en fichajes que hasta el momento no han dado la talla y dejaron solo al volante argentino que, pese a tener solo 29 partidos en el club ya fue capitán del mismo.

Si solo se tienen en cuenta los mercados de pases de enero y julio de este 2023, Chelsea ha gastado un poco más de 800 millones de euros en compras que no dan resultado mientras que solamente logró recaudar 250 millones en ventas.

El cambio dirigencial que golpeó al Chelsea

Vale destacar que todos estos movimientos que tuvo el Chelsea recientemente son parte de un cambio dirigencia muy grande y repentino. A causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Premier League obligó a Roman Abramovich a vender el club que manejaba hace una década.

El 7 de mayo de 2022, se anunció que Abramovich acordó vender el Chelsea a un nuevo grupo de propietarios, liderado por Todd Boehly, Mark Walter y Hansjörg Wyss tras las sanciones de Inglaterra y la Premier League. Una dirigencia que, por el momento, no ha acertado en sus decisiones.