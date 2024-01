Lionel Messi impone tres nuevos récords en The Best 2023

The Best

The Best

La ceremonia de premios The Best 2023 marcó una nueva jornada histórica en la carrera de Lionel Messi, incluso si el capitán argentino prefirió quedarse en la pretemporada del Inter Miamien lugar de ir a recibir su galardón. Y es que, al finalizar la noche, tres nuevos récords históricos del fútbol quedaron en sus manos.

El astro argentino sigue imponiendo su figura en el más alto nivel del fútbol mundial, tras igualar en votos con Erling Haaland y ganar el premio The Best al aventajarlo en las elecciones de los capitanes de los seleccionados. De esta forma obtuvo su tercer premio The Best, el máximo para cualquier jugador en la historia, lo cual marca uno de esos tres hitos de los que hablamos.

Además, se transformó en el primer jugador en recibir el premio mientras es jugador de un club que se encuentra fuera de Europa, lo cual le permite imponer el segundo hito histórico. Aunque claro, se tuvo en cuenta parte de lo hecho por Leo en la primera parte del 2023, en la que todavía jugaba en el Paris Saint-Germain, con el que ganó la Ligue 1.

Para completar, el tercer hito obtenido por Lionel Messi en The Best 2023 no tiene que ver con el premio máximo, sino con otro de los que consiguió en la jornada. Se trata de su inclusión en el XI Ideal de la FIFA, en lo que es su décimo sexta aparición consecutiva, y ese es el tercer récord impuesto por Leo.

Todos los ganadores al premio The Best de la FIFA

Uno de los récords de los que hablábamos era el de tres premios The Best para Lionel Messi, con el obtenido en la edición del pasado lunes. Esto marca que el argentino se distancie de los premios conseguidos por Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski -2 cada uno-, y Luka Modric, desde la creación del galardón en 2016.

Los ganadores históricos del premio The Best de la FIFA son los siguientes:

2016 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) 2017 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) 2018: Luka Modric (Real Madrid/Croacia)

Luka Modric (Real Madrid/Croacia) 2019: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina) 2020 : Robert Lewandowski (FC Bayern Múnich/Polonia)

: Robert Lewandowski (FC Bayern Múnich/Polonia) 2021 : Robert Lewandowski (FC Bayern Múnich/Polonia)

: Robert Lewandowski (FC Bayern Múnich/Polonia) 2022 : Lionel Messi (PSG/Argentina)

: Lionel Messi (PSG/Argentina) 2023: Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

Leo también es el primer jugador en ganar el premio en tres equipos distintos (Barcelona/PSG/Inter Miami), aunque ese récord ya era suyo, ya que también era el único en conseguirlo en dos equipos diferentes antes de llegar a Estados Unidos.

El XI Ideal de la FIFA en The Best 2023

La FIFA presentó su XI Ideal con los once mejores jugadores del 2023 durante la gala de The Best 2023, donde Lionel Messi fue incluido por 16ª vez consecutiva dentro de la selección. Su primera inclusión en el FIFPro World XI se dio en el 2007 y desde entonces no ha salido del equipo. Con su presencia en el equipo del 2023 y la ausencia de Cristiano Ronaldo, Messi aventaja al portugués por 16 a 15.

El XI Ideal de la FIFA en este 2023 es el siguiente:

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

John Stones (Manchester City/Inglaterra)

Kyle Walker (Manchester City/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

Vini Jr. (Real Madrid/Brasil)

Kylian Mbappé (PSG/Francia)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

El entrenador elegido para dirigir este XI Ideal no es otro más que Pep Guardiola, el español que comanda al Manchester City y que conquistó los títulos de la Champions League, Premier League y FA Cup durante la última temporada.

En definitiva, lo cierto es que incluso sin asistir, Lionel Messi marcó historia en los premios The Best 2023, imponiendo tres nuevos récords dentro del mundo fútbol y demostrando una vez más por qué es el mejor del mundo.