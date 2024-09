Supo ser una figura extravagante para el fútbol europeo debido a sus particulares looks, pero eso no impidió que tenga grandes éxitos en su carrera tanto con la selección de Francia como con el Liverpool de Inglaterra. Sin embargo, Djibril Cissé, de 43 años, atraviesa un mal momento debido a problemas con la Justicia.

Según informó el diario The Sun, el ex delantero enfrenta un juicio por evasión fiscal en Francia. Se comprobó que Cissé tenía deudas en una cuenta creada para gestionar sus asuntos fiscales. Se habla de cifras de poco más de 500.000 euros de adeudo, lo que lo complican y hasta lo llevarían a enfrentar una condena.

El citado medio asegura que los fiscales pidieron al Tribunal de Bastia en una reciente audiencia una pena de prisión suspendida para Cissé de un año y una multa de 100.000 euros. Se espera que la sentencia se conozca el próximo 13 de noviembre.

Djibril Cissé, en un partido exhibición de Leyendas (IMAGO / PA Images).

Las pruebas complican al ex jugador francés. Además de las deudas por 500.000 euros, también se comenta que debía 230.000 euros al no declarar los ingresos del IVA por las ganancias en derechos de imagen. La defensa de Cissé asegura que no hay ningún caso de lavado de dinero ni de fraude fiscal. “Ha tenido problemas con su firma de contabilidad, no han manejado bien su caso y no lo mantuvieron informado“, aseguró Malcolm Mouldaia, su abogado, ante el tribunal.

¿Quién es Djibril Cissé, ex campeón con Francia y Liverpool?

Djibril Cissé, de 43 años, es un ex delantero francés, retirado en 2021, reconocido por haber jugado en el Liverpool, Olympique de Marsella, Auxerre y en la Selección de Francia. Disputó un total de 609 partidos y marcó 272 goles. Actualmente, según cuenta en su cuenta oficial de Instagram, trabaja como DJ.

Empezó su carrera en el Auxerre en 1998, equipo con el que ganó la Copa de Francia en 2003. Luego, pasó al Liverpool de Inglaterra a cambio de 20 millones de euros, la transferencia más cara de su carrera. Con los ‘Reds’ ganó la UEFA Champions League 2004-05, la Supercopa de Europa 2005 y la FA Cup 2006.

Djibril Cissé, campeón de la Champions League en 2005 (IMAGO / BSR Agency).

En 2006 fue cedido a préstamo al Olympique de Marsella y, luego, posteriormente comprado en 9 millones de euros. Tras este club francés, tuvo pasos por Sunderland (Inglaterra), Panathinaikos (Grecia), Lazio (Italia), QPR (Inglaterra), Al Gharafa (Qatar), Kuban Krasnodar (Rusia), SC Bastia (Francia), Yverdon Sport (Suiza) y PAO Chicago (Estados Unidos).

En la Selección de Francia, disputó 41 partidos internacionales y marcó 9 goles. Además, fue parte del equipo campeón de ‘Les Blues’ en la Copa de las Confederaciones 2003.