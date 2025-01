Ander Herrera, no te confíes, acá no te regalan la plata, en Boca hay que ganar

Nunca un jugador europeo triunfó en el fútbol argentino y ese será el mayor desafío del vasco Ander Herrera, el Daniele De Rossi de Juan Román Riquelme.

Es un jugador extraordinario, lo vimos brillar en el Athletic Bilbao de Bielsa, en el Manchester United, en el PSG, tiene un primer pase fantástico… Pero, ¿a los 35 años está en condiciones de jugar en Boca y bancarse la presión de los pibes de Central Córdoba o de Riestra, que te comen el hígado y no les importa el apellido?.

¿Se acuerdan de la frase de Franco Colapinto, “lo tiraron a los leones”?. Ander, mirá que te están tirando a la jungla de La Bombonera.

Veo un fenómeno un poco raro de jugadores de elite europea que no les da mas la nafta y quieren venir a la Argentina a tener una jubilación de privilegio. No se equivoquen muchachos, acá no te regalan la guita, acá hay presiones y acá hay que ganar.

Repasemos: De Rossi, un fiasco, Iker Muniain se está acomodando, otros como Sergio Ramos venden humo. El europeo que recuerdo al que le fue bien fue la pantera Leal, el portugués de Newell’s.

Obviamente que Ander Herrera tiene el crédito abierto, pero solo espero que no sea un fiasco como De Rossi.

Publicidad

Publicidad

ver también Atento River: la millonaria oferta de Estudiantes por Driussi y la postura del jugador