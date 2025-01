Didier Deschamps quiere una última oportunidad luego de perder con Argentina en Qatar

Didier Deschamps se consolidó como una de las personalidades más destacadas de la historia de la Selección de Francia, incluso por encima de leyendas como Michel Platini. Es que fue el único que participó en los dos títulos mundiales obtenidos por el combinado galo: como jugador en Francia ’98 y como entrenador en Rusia 2018.

No obstante, a pesar de haber sido trascendental en las dos estrellas que están por encima en el escudo de la FFF (Federación Francesa de Fútbol), ya no cuenta con el respaldo unánime de sus compatriotas. Desde que fue derrotado por la Selección Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni en la Final de la Copa Mundial de Qatar 2022 todo le ha sido cuesta arriba, principalmente, por los altibajos deportivos y el mal clima con y entre los jugadores, lo que provocó una mirada crítica por parte de los hinchas.

En lo futbolístico, en 2024 la Selección de Francia decepcionó con su baja producción en la Euro de Alemania, en la cual quedó eliminado a manos de España. Pero aparte de eso, a Didier Deschamps le brotó una interna que lo perjudicó fuertemente a nivel mediático. Frente al retiro del elenco nacional de Hugo Lloris, el DT decidió entregarle la cinta de capitán a Kylian Mbappé en lugar de dársela a un histórico como Antoine Griezmann.

El jugador de Atlético de Madrid, tal como cuentan medios de comunicación del país de Europa Central, soportó lo más que pudo, hasta que prefirió dar por cerrado su ciclo en el equipo representativo de la federación francesa. En concreto, no tenía ganas de seguir siendo desplazado por Kylian Mbappé, de quien, encima, se puso en duda su compromiso con Francia una vez consumado su arribo al Real Madrid.

De hecho, en octubre, Mbappé alegó una lesión y se ausentó en los compromisos por la UEFA Nations League, pero a las horas ya estaba jugando con el Merengue. Pero eso no fue toda la controversia. Durante el partido que sus compañeros disputaban frente a Israel se lo vio en una discoteca de Estocolmo, una visita que quedó manchada por una presunta denuncia por abuso de la cual, tiempo después, fue absuelto.

En esa misma línea, Deschamps, en noviembre, no convocó al ex París Saint-Germain, lo que denotó un clima cuanto menos enrarecido puertas adentro. Como conclusión, quedó claro que ya existe un desgaste, pero como faltan tan solo 18 meses para la Copa Mundial, cortar a mitad de camino sería perjudicial para todas las partes. No obstante, el propio estratega ya adelantó que el torneo que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá será el último capítulo en la labor que afronta desde 2012.

Didier Deschamps anunció que tras el Mundial dejará de ser el entrenador de la Selección de Francia

”En 2026 todo habrá terminado. En mi cabeza está muy claro. He cumplido mi tiempo, con el mismo deseo y la misma pasión de mantener a Francia al más alto nivel, pero 2026 es un muy buen momento para parar“, anunció Didier Deschamps en los micrófonos de ‘TF1’, confirmando así los rumores que ya venían circulando en el país galo.

Zinedine Zidane, el apuntado para ser el sucesor

Zinedine Zidane, una vez más, suena para ser el reemplazante de Didier Deschamps de acuerdo a L’Equipe. Desde que terminó su segundo ciclo en el Real Madrid en 2021 no volvió a dirigir. De hecho, los trascendidos señalan que no aceptó ningún ofrecimiento porque está esperando justamente la oportunidad en el combinado nacional.

