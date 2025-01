Habló el representante del Patón Guzmán: "Imposible que vaya a Boca"

Boca busca arquero en el mercado luego de conocerse que Chiquito Romero estará ausente casi todo el primer semestre de 2025 al someterse a una operación en la rodilla. En la danza de nombres surgió la figura de Nahuel Guzmán, ídolo de Tigres de México y exfutbolista de la Selección Argentina.

Sin embargo, la posibilidad de que el Patón se ponga la camiseta del Xeneize a partir de esta temporada es “imposible”, según las palabras del propio representante del jugador de 38 años, Francisco Culasso, en diálogo con BOLAVIP.

“Por su cláusula y el contrato que tiene vigente con Tigres, no hay chance de que Guzmán juegue en Boca”, asegura el agente del Patón en medio de los rumores para desestimar una posibilidad que había generado ruido en las últimas horas.

Sin ir más lejos, Guzmán está en negociaciones avanzadas para renovar su vínculo con Tigres. Además, el Torneo Clausura 2025 de la Liga Mx acaba de comenzar en este fin de semana y el futbolista no tiene planeado abandonar su club con la temporada arrancada.

Sobre el presunto interés del Xeneize, Culasso aseguró: “No llamó nadie desde Boca”. Es así que la búsqueda del Consejo de Fútbol por un arquero todavía sigue en marcha, con otros nombres apuntados como el de Agustín Marchesín, hoy en el Gremio que conduce Gustavo Quinteros.

Guzmán y los rumores sobre Boca

No es la primera vez que suena su nombre en los pasillos de La Bombonera. Lógico, es uno de los mejores arqueros que ha dado el fútbol argentino en el último tiempo.

En 2022, cuando se lo vinculó por última vez con el Xeneize, Guzmán dejó claro cuál era su foco. “Desconozco si hay algo confirmado o verídico. Estoy mentalizado en el trabajo con Tigres, en seguir siendo protagonistas. Tigres se merece el respeto y compromiso de mi parte y estoy enfocado en eso”, había asegurado en conferencia de prensa.

“Leí algo en redes sociales, pero no estoy al tanto de nada, ni sé si hubo una versión oficial o no. Agradezco que todavía haya reconocimiento. Yo trabajo para seguir entre los mejores, pero no es una cuestión individual, sino con un colectivo”, fueron sus declaraciones hace dos años. Hoy mantiene la misma postura.

