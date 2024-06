Santi Cazorla en BOLAVIP: “Juan Román Riquelme es el mejor futbolista con el que he jugado”

Se viene la lucha por la última plaza de ascenso a LaLiga Española 2024/2025. Comienzan los playoffs entre Real Oviedo vs. Éibar y Espanyol vs. Sporting Gijón mientras todos esperan por el ganador de seis partidos para el infarto. Santi Cazorla, mito del fútbol español, bicampeón de la Eurocopa y líder del equipo asturiano, analiza en BOLAVIP lo que viene por delante. También hubo palabras sobre su relación con Juan Román Riquelme.

El volante de 39 años vive un momento especial donde los haya. Poder devolver al Oviedo de su vida a la primera división después de casi 23 años en el objetivo. En una charla con BOLAVIP gracias a LaLiga, analizó lo que viene por delante mientras se deshizo en elogios a la figura de un Riquelme con el que coincidió durante varios años en Villarreal. ¿Xavi? ¿Iniesta? ¿Iker Casillas?. Para Cazorla el mejor con el que jugó, llevaba la 10 de Boca Juniors en sus inicios.

“Para mi Juan Román Riquelme ha sido diferencial en lo personal. Siempre he dicho que es el mejor jugador con el que he jugado desde que debute. Estuvimos juntos en Villarreal, aprendí mucho de el en lo personal, tuve la suerte de estar con él, de compartir vestuario. Me aportó mucho en mi carrera”, respondía el bicampeón de la Eurocopa a BOLAVIP sobre el argentino. Durante tres temporadas coincidieron en un viejo Madrigal donde juntos pisaron las primeras semifinales de la UEFA Champions League en la historia del club.

La relación entre ambos siempre ha sido cordial y más que cercana. El propio Cazorla reconocía años atrás que en medio del episodio donde durante más de 660 días no pudo jugar por una gangrena (bacteria) que le comió 8 centímetros del tendón del tobillo de su pierna derecha, Riquelme fue uno de los ex compañeros más pendientes de su recuperación. Le elige como el mejor futbolista con el que ha compartido vestuario. Hablamos de un futbolista que coincidió con la mejor generación de jugadores en la historia de España.

Santi Cazorla junto a Riquelme en Villarreal: TW

Cazorla y Oviedo inician el camino a primera este sábado. Éibar como local y luego la vuelta el día miércoles suponen los primeros pasos para conseguir el objetivo. En caso de clasificar a la siguiente fase, podrían incluso tener un derbi ante Sporting Gijón (si estos vencen al Espanyol) por el ascenso a la máxima categoría. Se llega al final de una temporada donde puede cerrarse una de las grandes fiestas para la historia del fútbol asturiano.

Cazorla, ante lo único que le falta

“Sería un logro diferente. Cuando juegas en casa el sentimiento es distinto. He ganado títulos en Inglaterra con Arsenal o en la Eurocopa, pero aquí la responsabilidad en distinta. Es un reto personal…He tenido la suerte de tener la experiencia de jugar en otras ligas. En todas aprendes, el futbol es diferentes, pero estamos ahora en casa y sabe distinto por qué estás en tu casa. Sentimos responsabilidad por ascender, lo disfrutamos más incluso con la presión que hay”, más respuestas del mítico jugador de LaLiga a BOLAVIP para explicar lo que viene por delante. Sus títulos en Arsenal, Qatar o con La Roja, de lado a la hora de buscar el sueño con el equipo del que es hincha.

Los números de Riquelme en Villarreal

Por el submarino amarillo lo definen como el mejor jugador de su historia. Del 2003 al 2007 Riquelme explotó un proyecto con el que incluso rozó una final de la Champions League. 145 partidos, 45 goles y 49 asistencias, el resumen de su paso por una ciudad de Villa-real donde su recuerdo sigue imborrable.