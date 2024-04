No superar el metro ochenta (1,80m) suele ser un factor determinante para terminar las aspiraciones de ser arquero de un equipo profesional. Sin embargo, hay algunos ejemplos en la historia que rompen con esa regla y Fabien Barthez es uno de ellos.

Con su 1,78m, el nacido en Lavelanet conquistó el fútbol mundial durante los 90’s y 2000’s. Barthez llegó a la primera división del fútbol francés en 1991 donde debutó con el Toulouse. El Olympique de Marsella se fijó en él y rápidamente se ganó el reconocimiento del fútbol europeo.

Comenzó a ser convocado a la Selección Francesa y en la Temporada 1992/93, conquistó la Champions League con el Marsella, siendo una de las figuras de un plantel plagado de estrellas de la talla de Marcel Desailly, Didier Deschamps, Dragan Stojkovic, Abédi Pelé y Rudi Völler.

Un par de años más tarde aquel Marsella se desplomó por completo, y con algunos escándalos de por medio, descendió a segunda división. Barthez dejó el club por el Mónaco, con el cual ganó dos títulos antes de dar el salto al Manchester United.

La Copa del Mundo con Francia

El mejor momento de la carrera de Fabien Barthez fue la Copa del Mundo 1998, cuando Francia conquistó la gloria en su propia casa. Aquella selección con Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Stéphane Guivarc’h, Patrick Vieira y unos jóvenes Thierry Henry y David Trezeguet, conquistó el mundo y superó a la Brasil de Ronaldo y Rivaldo.

Barthez tocó la gloria con las manos, aquella actuación lo llevó al Manchester United y de allí todo fue en picada. Flojas actuaciones con los Red Devils apenas le permitieron ser titular una temporada antes de la llegada del estadounidense Tim Howard.

El francés rescindió su contrato y volvió al Olympique de Marsella, donde atajó hasta 2006, cuando disputó la Copa del Mundo como titular con Francia, en su última gran presencia bajo las luces del mundo fútbol.

Maradona lo llamó ‘El Hombre Bala’

Años después de aquella final en 2006 contra Italia, David Trezeguet contó una anécdota desopilante. Se trató de una reunión con Diego Maradona, en el lobby del hotel donde ambos se hospedaron durante aquella Copa del Mundo.

Trezeguet, que nunca había tenido contacto con Maradona, se encuentra con él, que había estado reunido con Claude Makélélé y Fabien Barthez previo a encontrase con el franco-argentino.

“Yo había errado el primer penal, y esperaba que el pelado [Barthez] me salvara. No sólo que no me salvó, sino que no salía ni en la foto, se tiraba para el otro lado”, relata Trezeguet. Y completa su historia con la ocurrente respuesta de Maradona: “Diego, apenas entro, me dice: ‘David, era imposible y lo sabés. Tenías al hombre bala en el arco. Se tiraba sin sacar las manos.'”

Así referenció Maradona, con su clásico humor, al desempeño del arquero francés durante la tanda decisiva contra Italia, en lo que terminó siendo derrota de Francia contra la azzurra.

Dejó el fútbol por los autos

Después de la Copa del Mundo, Barthez siguió en el fútbol un par de meses más, antes de retirarse en un complicado paso por el Nantes francés. En 2008, inició su carrera detrás del volante, tal y como lo hizo su colega Jezry Dudek.

La Copa Porsche Carrera fue su primer torneo, y luego compitió en el Campeonato de Francia de GT, donde llegó a ganar un par de carreras y entre 2014 y 2017 corrió las 24hs de Le Mans. Barthez siguió corriendo con regularidad el campeonato de Gran Turismo junto al equipo AKKODIS ASP TEAM hasta 2022.

En relación al fútbol, se lo pudo ver ayudando a Christophe Galtier con el seleccionado en algunos entrenamientos y también participó de partidos de leyendas del fútbol internacional.