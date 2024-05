La carrera de un futbolista profesional dura alrededor de unos 20 años. Luego de ello, toda una vida queda por delante, y mucho puede cambiar entre una y otra. Y eso es justamente lo que descubrió quien supo ganar hasta seis ediciones de la Premier League con el Manchester United y que hoy enfrenta graves problemas legales.

El nombre en cuestión es el de Nicky Butt, quien supo jugar más de 400 partidos en la Premier League, y que más allá de su paso por los Red Devils, también vistió la camiseta de Newcastle y Birmingham. En su presente, aquellos títulos de liga y la Champions League que ganó con el United quedan sumamente lejanas, y enfrenta la posibilidad de ir a prisión tras un accidente de tráfico.

Y es que, en octubre del 2022, Butt impactó a un hombre en moto con su camioneta Land Rover Defender. Pero ese accidente aún tiene repercusiones al día de hoy, ya que el el conductor de la moto sufrió una fractura en su pierna, debió ser operado, y aún sufre las consecuencias.

En diálogo con el periódico británico The Sun, el hombre, de nombre Adam, relató la situación: “No he vuelto a escuchar nada de Nicky Butt. Si yo hubiera tirado a alguien de su moto, me aseguraría de que esa persona tuviera el cuidado que necesita desde el momento en que llega a su hogar. Haría sus compras y me aseguraría que esté bien, pero no he escuchado ni una palabra de él.”

Nicky Butt protagonizó un duro accidente en octubre del 2022 que podría enviarlo a prisión.

Butt se ha desligado de la situación

Adam explicó con lujos de detalle la falta de asistencia de Butt luego del accidente:”Ni me ha hablado ni me ha escrito una carta. Me ha hecho un gran daño y todavía no me recupero de mis lesiones. Sus abogados le deben haber aconsejado que no tenga contacto directo conmigo.”

La vida de Adam ha cambiado completamente desde el accidente.

“Mi vida ha cambiado drásticamente y muy rápido. Mi trabajo era muy demandante desde lo físico y ya no puedo hacerlo. Tampoco he podido volver a manejar mi moto”, cuenta y agrega más dificultades que ha enfrentado desde ese momento: “Tomo calmantes y necesito elevar mi pie porque se me hincha, tampoco puedo caminar largas distancias.”

De ganar la Champions y la Premier a la posibilidad de ir preso

En un primer momento, Butt se hizo cargo de la situación. El hoy Presidente ejecutivo del Salford City de la League Two -equipo que maneja junto a las leyendas del United, Ryan Giggs, Phil y Gary Neville y Paul Scholes-, se quedó hasta que llegó la asistencia y hasta que el afectado fue llevado al hospital.

Nicky Butt enfrentará la decisión de la corte el próximo 21 de junio.

Sin embargo, desde entonces tan sólo ha asistido a la corte en una ocasión y escrito una carta, la cual sus abogados han destacado como signo de arrepentimiento. Por parte de la corte, se le informó a Butt que la sentencia del próximo 21 de junio podría llevarlo a pasar dos años en la cárcel, o a una multa de un valor aún indefinido.