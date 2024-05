Boca fichó a Kevin Zenón a principios de este 2024 para reemplazar a Valentín Barco, quien se marchó rumbo al Brighton por la cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Por menos de la mitad del dinero, el Xeneize fichó al correntino desde Unión de Santa Fe y rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo de Diego Martínez al sumar 3 goles y 4 asistencias en 19 partidos.

Sus grandes actuaciones hicieron que desde Europa, y más precisamente desde la Premier League se muestren interesados por su pase a pesar de haber arribado hace escasos meses a Boca. Y en este sentido, en las últimas horas revelaron que el Newcastle, equipo que lo sigue hace tiempo a Zenón, volvió a manifestar intenciones de ficharlo.

El periodista Martín Costa señaló que el conjunto del norte de Inglaterra lo busca desde sus tiempos en Unión, pero sus actuaciones en Boca intensificaron el interés y por eso, podrían arribar a Brandsen 805 en el próximo mercado de pases con una oferta concreta por su pase.

Sin embargo, el jornalista de Radio Continental añadió que Boca no va a largar a Kevin Zenón en este mercado y pretenden que mínimamente se quede en el plantel xeneize hasta fines de año para que pueda completar una temporada entera cómo mínimo en el club de la Ribera. Sin embargo, el conjunto inglés lo seguirá de cerca de cara a lo que se viene en futuros mercados. De momento, Zenón figura como intransferible en este libro de pases venidero.

¿Cuánto debería pagar Newcastle por el pase de Zenón?

Boca adquirió el 80% del pase de Zenón a cambio de 3.4 millones de dólares a principios de este 2024. En la firma del contrato, en donde selló vínculo con el Xeneize hasta diciembre del 2028, se estableció una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, valor que pretende el club de la Ribera ante una posible oferta de Newcastle.

Sin embargo, debido al interés tan rápido proveniente desde Europa por su pase, en Boca no descartan hacerle una mejora de contrato en donde se eleve la cláusula de salida, para que Zenón sea blindado y se quede en el Xeneize un periodo más prolongado de tiempo.

El posteo de Zenón que había alertado a los hinchas de Boca

Hace escasas semanas, el volante zurdo de 22 años generó una alarma entre los hinchas de Boca por un posteo que hizo en sus redes sociales. Es que se vio, a través de su cuenta de Instagram, una historia en la que promocionó el curso de inglés que contrató para “fines específicos”, tal como esbozaba la publicación.

Diversos fanáticos xeneizes se mostraron desilusionados con la posibilidad de tener a Zenón por un largo tiempo en el plantel. “No nos duran nada“, “se puso a estudiar inglés” y “ya se está preparando para Europa” señalaron los hinchas de Boca en las redes tras ver el nuevo curso de lenguas al que se sumó el correntino ex Unión. Sin embargo, el volante no tiene intenciones de emigrar de Boca en el corto plazo.