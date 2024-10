Todavía faltan varias semanas para el próximo mercado en Europa, pero Manchester United ya piensa en refuerzos. Los Diablos Rojos no atraviesan un buen presente futbolístico y buscan sumar a una de las grandes víctimas de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

Se trata de Randal Kolo Muani, recordado por muchos por el mano a mano que le tapó Dibu Martínez en el último minuto de Qatar 2022. Según informó el medio inglés CaughtOffside, el club británico estaría dispuesto a desembolsar alrededor de 70 millones para comprar su pase.

De todas formas, el medio advierte que el PSG no estaría interesado en desprenderse del atacante de 25 años en el mercado invernal, etapa en la que no suele haber grandes movimientos en el Viejo Continente. “Es muy valorado y hay pocas posibilidades de que sea vendido. Tal vez podría volver a analizarse en el próximo verano“, indicó.

De concretarse la transferencia, ya sea en invierno o en verano, Kolo Muani se volvería compañero de Lisando Martínez, uno de sus verdugos en la última Copa del Mundo, y Alejandro Garnacho.

La histórica atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani. (Foto: Getty Images)

Kolo Muani y el peso de haber errado el mano a mano contra Dibu Martínez

Hace unos meses, cuando recordó aquella jugada en diálogo con Onze Mundial, confesó: “Siempre seré el tipo que falló un mano a mano en la final del Mundial. Así es la vida, incluso cuando termine mi carrera, la gente seguirá hablándome de ella. Obviamente, todavía estoy disgustado por este fracaso”.

Y agregó: “La gente dice ‘se la podría haber dado a Kylian’. Él nunca me ha vuelto a hablar de la acción. Y en aquel momento era imposible hacerlo. El fútbol no se juega a cámara lenta , sólo el VAR podría haberlo visto“.

“De haber convertido, hubiera sido ‘la estrella’ y, sinceramente, no creo que me hubiera gustado, porque no debe ser fácil de soportar“, admitió.

El problema del Manchester United con sus delanteros

En las últimas ventanas de fichajes, Manchester United destinó grandes sumas de dinero en delanteros jóvenes. Uno de ellos es Rasmus Hojlund (17 goles y 2 asistencias en 48 partidos) y el último fue Joshua Zirkzee (1 gol en 10 juegos). Hasta el momento, ninguno logró consolidarse y ser una garantía en ofensiva.