El mercado de pases del Aston Villa está siendo histórico. El conjunto inglés quiere pisar fuerte este año en la UEFA Champions League y, con el objetivo de rodear a Emiliano Martínez y un plantel con varias figuras, la dirigencia aprobó una importante inyección de dinero para conseguir incorporaciones antes del inicio de la temporada.

Tomando la lista elaborada por Transfermarkt, solo el Chelsea gastó más dinero que el Aston Villa en lo que va de período de transferencias en el verano europeo, con un total de 176 millones de euros repartidos en varios nombres como Amadou Onana (59,3M€) o Ian Maatsen (44,5M€).

Sin embargo, lejos de conformarse, los Villanos ahora pusieron una oferta sobre la mesa para quedarse con un mediocampista de la Selección Argentina. Según informó el periodista Gastón Edul, referencia en cuestiones relacionadas a la Albiceleste, Giovani Lo Celso tiene una propuesta formal del Aston Villa a la que todavía no dio respuesta y su futuro podría definirse en este mes de agosto.

El panorama de Gio en el Viejo Continente no es sencillo. Ange Postecoglou, DT del Tottenham, no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada en la Premier League y tanto el jugador como su agente comenzaron a explorar variantes, pero los Spurs solo lo dejarán ir mediante una transferencia y no vía cesión.

Otra de las propuestas que tiene Lo Celso para marcharse de la Premier League es la del Real Betis, club con el que disputó 45 partidos en la temporada 2018/19 y en el que dejó un grato recuerdo. Por el momento, no hay novedades sobre ofertas económicas entre clubes para intentar resolver la salida del mediocampista clave en el ciclo de Lionel Scaloni en la Albiceleste.

En caso de seguir en el fútbol inglés, pero para defender los colores del Aston Villa, Gio tendrá que pelear por un lugar en el mediocampo contra nombres como Amadou Onana, Boubacar Kamara, Enzo Barrenechea, Leander Dendoncker, Youri Tielemans y Ross Barkley, entre otros volantes que están a disposición de Unai Emery. Será un salto de calidad notable, de eso no hay duda.

Los clubes que más gastaron en fichajes en este mercado

Según el sitio de referencia Transfermarkt, Chelsea y Aston Villa son los clubes que más gastaron en el actual período de transferencias. Dentro del Top-10, algunos equipos pudieron amortiguar el gasto con otras ventas importantes. Mirá la lista.