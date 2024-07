La Eurocopa 2024 no fue como Mateo Retegui ni Italia esperaban. El delantero italo-argentino fue suplente durante casi toda la competición, no convirtió goles y la Azzurra se volvió en Octavos de Final, lejos de la chance de defender el título. Sin embargo, el ex Boca sigue estando en la órbita de los clubes más grandes de la Serie A.

Así lo afirmó el afamado periodista italiano Gianluca Di Marzio, quien aseguró que hay dos grandes de Italia que tienen a Retegui en carpeta, y no son los únicos equipos que piensan en el delantero como un posible refuerzo para esta temporada.

“La Roma le sigue la pista”, aseguró Di Marzio y detalló: “Valoran al delantero de la Selección Italiana para reforzar su ofensiva”. La salida de Romelu Lukaku rumbo al Napoli parece prácticamente un hecho, y los giallorossi necesitan un nuevo centrodelantero, por lo que podría ser una gran oportunidad para Retegui.

Pero Roma no es el único interesado. Según Di Marzio, Juventus también sigue de cerca a Retegui. “Además de los Giallorossi también está la Juventus, que piensa en Retegui como sustituto de Vlahovic en el caso de la venta de Milik“, explicó el periodista.

Mateo Retegui podría tener su chance de pasar a un grande de Italia.

Aún no ha habido ofertas por Retegui

Tanto Juventus como Roma han pedido información por el delantero que convirtió 7 goles en su primera temporada en la Serie A tras ser goleador del fútbol argentino. Además de ellos, Bologna habría mostrado interés por el delantero categoría 1999.

No obstante, Di Marzio reconoce que por el momento no han llegado ofertas oficiales por Retegui, quien a sus 25 años está valuado en 16 millones de euros (según Transfermarkt) y tiene todavía otras tres temporadas de contrato con el Genoa.

Desde su llegada al fútbol italiano, Retegui se ha transformado en uno de los preferidos de Spalletti, el seleccionador de la azzurra, que ya le ha permitido jugar 12 partidos con la camiseta de la selección, incluyendo la Eurocopa, y Retegui ha respondido con, hasta el momento, cuatro goles.